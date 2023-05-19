股指走勢分化 科技利多出盡

美國科技股走出去年的低迷頹勢。今年以來那斯達克綜合指數 表現高出道瓊工業指數逾18個百分點，為1991年以來新高。

這也反映出近期市場明顯的分化特徵。隨著資金持續出逃，投資 人從周期性產業轉向防禦性產業，小型股也未能倖免，擔憂衰退成為主因。相較之下，貨幣政策預期和熱門科技發展讓科技股成為市場熱點，資金紛紛湧入。不過隨著估值大幅上升，質疑聲也已開始出現。

今年來對經濟敏感的周期性產業普遍表現不佳，能源、金融、房產跌幅名列前矛。另一方面，重要指標道瓊運輸指數依然較年初高點下跌超過10%，顯示消費需求的降溫趨勢。

BK Asset Management宏觀策略師施羅斯伯格(Boris Schlossberg)表示，考慮到通膨壓力和升息周期，消費需求正在面臨一定程度的考驗，這已在運輸業的財報中顯現。

科技股是今年股市最大焦點，通訊服務、資訊科技漲幅超過20%。美國商銀全球公布的基金經理人調查顯示，科技股目前是市場上「最熱門」的交易，預計Fed將很快停止收緊貨幣政策，並且隨著成長放緩，科技業需求有望保持韌性。

高盛統計發現，資金主要湧入少數標的，包括微軟、輝達以及「FANG+」相關個股。這些股票 幾乎貢獻了今年美股全部漲幅。

Richard Bernstein Advisors副投資長鈴木(Dan Suzuki)認為，科技股仍然是美股最熱門選項，擁有最高的估值，投資人毫不遲疑。不過基本預期，經濟成長可能會進一步放緩，這對科技業來說將是個利空，尤其是再加上估值偏高、流動性繼續收緊時。

摩根大通策略師亨特(Jason Hunter)認為，這是典型的周期尾聲的市場走勢，資金逐步流向最優質的股票。不過隨著經濟衰退逼近，這些市場領頭羊現在面臨的拋售風險要比其他股票更大。（財經新聞組）