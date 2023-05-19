2周內債限有解 史指9個月新高

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數上漲，創2022年8月以來最高收盤水平，因華爾街 一直關注債務上限談判。

主要股指高。史指上漲39.28點或0.94%收4198.05點。道瓊工業平均指數在盤中大部分時間下跌後收漲115.14點或0.34%至3萬3535.91點。那指上漲188.27點或1.51%收1萬2688.84點。

主要股指本周將走升。那指收高3.3%；史指和道指本周可望分別上漲1.8%和0.7%。

眾議院 議長麥卡錫表示，他對國會談判代表能夠在下周眾議院投票前及時達成協議持樂觀態度，「我看到可以達成協議的途徑。」「而且我認為我們現在已有一個結構，每個人都在努力工作，我的意思是，我們每天協商兩到三次，然後取得更多數據共識。」

財政部長葉倫指美國可能在6月1日違約，距今僅剩兩周時間。

零售巨頭沃爾瑪提振了股指，在發布強勁的財報後上漲1.3%。該公司第1季每股獲利和營收都超出華爾街預期，並調升全年業績財測。

但在達拉斯Fed行長洛根表示最新的經濟數據並不支持暫停升息後，市場情緒受到抑制。她指出，6月的政策決定將視尚未公布的通膨和就業數據而定。

那指2023年至今上漲近21%，史指上漲近9%，道指上漲不到1%。