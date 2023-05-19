沃爾瑪業績超標 調升全年財測

沃爾瑪 第一財季銷售額成長近8%，其大型雜貨業務抵消了服裝和電子產品銷售疲軟的影響。

這家折扣店調升全年預測，預計本財年綜合淨銷售額將成長約3.5%。 預計全年調整後每股獲利將在6.1元至6.2元之間，

財務長雷尼(John David Rainey)表示，消費者正在購買小包裝產品、更少的非必需品，並等待促銷活動再購買電視等昂貴商品。

然而，他補充說，購物者仍在消費。

沃爾瑪的財報也提供了美國消費者行為的健康狀態。本周家得寶和目標百貨的財報也顯示，購物者減少採購大宗產品和非必需品，反而增加生活必需品。

雷尼說，沃爾瑪的銷售額也反映出消費者向雜貨和必需品的轉變。作為美國最大雜貨商，沃爾瑪非常適應這種變化。

其美國年度銷售額近60%來自雜貨。然而，這種組合對第1季的毛利率 造成壓力而同比下降，因為食品的獲利率低於其他商品。

這家大型零售商的淨利下降至16.7億元或每股62分，而去年同期為20.5億元或每股74分。

總營收從去年同期的1415.7億元增至1523億元，超出華爾街 預期的1487.6億元。

沃爾瑪不含燃料的美國同店銷售額成長7.4%；美國電子商務銷售額同比成長27%。

雖然銷售額成長，但雷尼表示，隨著本季過去，支出趨勢有所減弱，2月之後降幅最大。他將這部分歸因於補充營養補助計畫和與疫情相關的緊急資金終止，以及退稅金額的下降。

沃爾瑪表示，預計第2財季綜合淨銷售額將成長約4%，調整後每股獲利在1.63元至1.68元之間。根據Refinitiv的估計，這低於華爾街預期的每股1.71元。