我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

沃爾瑪業績超標 調升全年財測

財經新聞組／綜合報導

沃爾瑪第一財季銷售額成長近8%，其大型雜貨業務抵消了服裝和電子產品銷售疲軟的影響。

這家折扣店調升全年預測，預計本財年綜合淨銷售額將成長約3.5%。 預計全年調整後每股獲利將在6.1元至6.2元之間，

財務長雷尼(John David Rainey)表示，消費者正在購買小包裝產品、更少的非必需品，並等待促銷活動再購買電視等昂貴商品。

然而，他補充說，購物者仍在消費。

沃爾瑪的財報也提供了美國消費者行為的健康狀態。本周家得寶和目標百貨的財報也顯示，購物者減少採購大宗產品和非必需品，反而增加生活必需品。

雷尼說，沃爾瑪的銷售額也反映出消費者向雜貨和必需品的轉變。作為美國最大雜貨商，沃爾瑪非常適應這種變化。

其美國年度銷售額近60%來自雜貨。然而，這種組合對第1季的毛利率造成壓力而同比下降，因為食品的獲利率低於其他商品。

這家大型零售商的淨利下降至16.7億元或每股62分，而去年同期為20.5億元或每股74分。

總營收從去年同期的1415.7億元增至1523億元，超出華爾街預期的1487.6億元。

沃爾瑪不含燃料的美國同店銷售額成長7.4%；美國電子商務銷售額同比成長27%。

雖然銷售額成長，但雷尼表示，隨著本季過去，支出趨勢有所減弱，2月之後降幅最大。他將這部分歸因於補充營養補助計畫和與疫情相關的緊急資金終止，以及退稅金額的下降。

沃爾瑪表示，預計第2財季綜合淨銷售額將成長約4%，調整後每股獲利在1.63元至1.68元之間。根據Refinitiv的估計，這低於華爾街預期的每股1.71元。

沃爾瑪 華爾街 利率

上一則

Fed鷹派反對6月暫停升息 關鍵將是鮑爾談話

下一則

股指走勢分化 科技利多出盡

延伸閱讀

美國與G7持續力挺烏克蘭 將公布對俄新制裁

美國與G7持續力挺烏克蘭 將公布對俄新制裁
消費緊縮 大品牌進軍美元店

消費緊縮 大品牌進軍美元店
曾被捧為芝加哥經濟希望 沃爾瑪不堪虧損撤一半據點

曾被捧為芝加哥經濟希望 沃爾瑪不堪虧損撤一半據點
奧斯汀市區連續出現浮屍 引居民恐慌

奧斯汀市區連續出現浮屍 引居民恐慌

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
中國買家在過去三周內已取消至少83.2萬噸的美國玉米訂單，據悉是由於巴西的玉米價格更便宜。圖為巴西一家中資玉米、大豆、高粱等農作物種子研發公司。（新華社）

巴西更便宜 中取消83.2萬噸美國玉米訂單 「退單潮」恐將持續

2023-05-15 09:00

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢