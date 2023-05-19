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壓力增西岸港口吞吐量流失

財經新聞組／綜合報導
企業正將貨櫃由西岸港口移往其他地區，避免陷入碼頭工人合約僵局。（路透）
企業正將貨櫃由西岸港口移往其他地區，避免陷入碼頭工人合約僵局。（路透）

產業供應鏈表示，部分美國進口商因擔心勞資合同談判可能會擾亂出貨量，已經開始將部分貨物由西岸港口運往其他地方。

但進口商強調，對勞資談判的焦慮只能部分解釋西岸貨櫃港市占率流失的原因。

零售商和供應商一直在不斷重新調整分銷策略，將貨物運送到東岸和墨西哥灣，以讓貨物更靠近消費者。

洛杉磯托兒家具銷售商Million Dollar Baby營運總監迪亞茲(Regina Diaz)說，「調幅可能已達10%，而且再也回不去了。」當西岸港口的勞資談判去年5月開始時，該公司就已將貨物運送到紐澤西州和喬治亞州Savannah附近的配送中心。

從加州延伸到華盛頓州的港口有2.2萬名碼頭工人的勞動合同將在7月1日到期；在此之前大小零售商一直將貨物從西岸港口轉移到其他地方，以避免重蹈過去因勞資僵局導致貨物滯留在碼頭或船上的覆轍。

2023年第1季，西岸港口處理了40%的美國進口貨櫃。根據Descartes Datamyne的數據，疫情爆發前的2019年同期處理量為45%。從2021年開始，每年有超過100萬個20英尺標準貨櫃(TEU)離開西岸港口。

高露潔牙膏製造商全球物流總監羅德里格茲(Francisco Rodriguez)表示，高露潔棕欖規畫將25%的貨櫃運離西岸港口，並且已經開始執行其中一部分。

他說，勞資談判過程雖然漫長，但「一如預期」。並補充說，他的團隊每天監控港口活動並據以做出決定，而非依據工會談判相關衝突的頭條新聞。

進口商表示，洛杉磯港還面臨來自美國以外的新競爭。

大約6個月前，Million Dollar Baby開始將一些標價低於800元的軟墊家具從中國運往墨西哥Ensenada的港口。

由墨西哥進口也是個合法的法律漏洞，Million Dollar Baby能夠不負擔25%關稅將這些產品出售給美國客戶。迪亞茲說，墨西哥的倉庫和勞動成本也低於美國，進而節省了開支。

墨西哥 洛杉磯港 零售商

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