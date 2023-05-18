買氣弱 特斯拉要打廣告了

特斯拉執行長馬斯克表示，不久後可能會看到特斯拉開始打廣告。（路透）

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）16日在德州奧斯汀總部舉行年度股東大會，執行長馬斯克 表示，不久後可能會看到特斯拉開始打廣告。他並預測，全球經濟在接下來12個月會很嚴峻。回答股東提問時，馬斯克表示，準備嘗試打點傳統廣告，看看效果怎麼樣。這對過去20年從不打廣告的特斯拉，可說是一大轉變。特斯拉向來自認，可以透過廣大粉絲之間的「口耳相傳」帶動銷售，強大的品牌力讓其不需靠電視、廣播或平面媒體來行銷。

馬斯克在隨後接受CNBC的訪談中表示，花錢打廣告是一種能擴大客戶基礎的方式，「還是值得一試，我們會看看效果如何」。但馬斯克也強調，這並非公司已拍板定案的新策略。

不過獨立分析師和空頭人士指出，特斯拉積壓訂單比去年底的水準還要低，可見降價刺激買氣的成效不顯著，加上馬斯克竟拋出考慮登廣告賣車的想法、打破長久來不登廣告的「禁忌」，在在顯示這家電動車大廠近來銷路可能不太順暢。

華爾街著名大空頭錢諾斯（Jim Chanos）推文說，他一瞄特斯拉的未交貨訂單數據，立即斷定這家電動車領導廠商也面臨銷路不順的窘境。他說，根據獨立產業分析師特斯利克（Troy Teslike）的評估，特斯拉即使近來祭出降價措施，積壓待消化的訂單數字仍低於年終水準。特斯利克估算，特斯拉截至4月30日的未交貨訂單是6.8萬輛，遠低於3月31日的10.2萬輛。