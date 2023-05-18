押寶降息沒錯 衰退抑制通膨

摩根大通資產管理表示，美國經濟衰退幾乎已成定局，隨著經濟成長失去動力，Fed可能會在第3季之前降息 。

該公司全球利率主管麥克戈潤(Seamus Mac Gorain)表示：「市場預期降息是正確的。通膨太高了，只有經濟衰退才能使其回落。」他強調，美國銀行業陷入困境「只會擴大衰退的可能性」。

他的看法與市場看法接近；市場預計Fed最快將在9月政策轉向，以應對經濟成長放緩。但Fed一再反駁這個觀點，讓市場設想：如果Fed官員們維持抑制通膨的限制性立場，繼續押注降息可能會適得其反。

不過麥克戈潤的觀點與高盛集團和巴克萊銀行不同。後兩投行警告，Fed今年降息的力道將低於市場預期。

摩根大通看好美國國債，認為它是應對經濟放緩的最佳對沖工具，並認為如果經濟嚴重衰退，10年期美國國債殖利率 可能跌至2.5%以下。10年期美國國債殖利率17日徘徊在3.52%左右，之前一度攀升至4.09%的高點。

麥克戈潤指出：「美債仍是最佳標的，其他市場也開始變得更具吸引力，包括歐洲長期遠期利率。真正參與的關鍵點是，當這些市場出現通膨轉向的明確證據時；而這可能要到夏末才會出現。」

對於債務上限問題，他認為最有可能的結果是：它將經歷一段市場壓力之後得到解決。市場會像2011年那樣波動，這將足以推動政治操作。很難確定什麼時候會發生，可能是接下來幾周，也可能在夏末。

他建議持有現金放空日本 債券部位，因為日本通膨率可能回到2%。但日本的殖利率曲線沒有足夠的風險溢價來反映這一點。他認為日本央行有可能在某個時機將其殖利率曲線控制(YCC)區間從50個基點擴大至100個基點。（財經新聞組）