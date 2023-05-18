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目標百貨獲利超標 銷售持平

財經新聞組／綜合報導

目標百貨(Target)上季獲利超出華爾街預期，但即使購物者採購更多必需品，這家折扣零售商的銷售額幾乎沒有成長。

這家大型零售商堅持本財年的財測。預計可比銷售額將在低個位數漲跌之間；全年調整後每股獲利將在7.75元至8.75元之間。

CEO康奈爾(Brian Cornell)在電話會議中表示，即使顧客購買的非必需品減少，該公司仍能吸引顧客上門購買雜貨、日常必需品和流行商品。

目標百貨截至4月29日當季淨利從去年同期的10.1億元或每股2.16元降至9.5億元或每股2.05元，高於預期的 1.76 美元。

總營收較一年前的251.7億元成長近1%至253.2億元，略高於分析師預期的252.9億元。

關鍵零售指標可比銷售額追蹤開業至少13個月的商店和網路商店的銷售額；第1季與去年同期相比基本持平。根據Street Account的估計，這與華爾街0.2%的成長預期基本一致。

當顧客購買不同的商品時，購物方式也會有所不同。可比店面銷售額成長0.7%，但可比數位銷售額同比下降3.4%。

康奈爾表示，送貨到府案件減少在一定程度上是數位銷售疲軟的主因。他說，與當日路邊取貨訂單相比，外送商品大多是非必需品，包括更多的日常用品，如食物或尿布。

在店面和官網上，購物者流量在去年同期成長3.9%後增加約1%。

目標百貨財報顯示庫存和獲利有重回正軌的跡象。第1財季獲利超出預期，毛利率為26.3%，較上年同期有所上升，原因是運費下降而且降價促銷活動減少。

然而，其營業獲利率仍未回升至疫情前水平。該公司2月時表示，這可能要到下個財年或之後才會出現。

本季庫存同比下降16%，主要受非必需品類別減少25%的推動。該公司一直在訂購更多食品和高周轉率頻商品，以迎合客戶的消費口味轉變。

目標百貨 華爾街 零售商

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