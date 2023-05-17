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分析師：觀察超微、英特爾去庫存 PC市場年底前好轉

編譯葉亭均／綜合外電
分析師看好個人電腦（PC）市況年底前好轉。（美聯社）
分析師看好個人電腦（PC）市況年底前好轉。（美聯社）

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師表示，PC市場「依然難看」（still ugly），還要再經過一季或兩季通路調整，不過市況在年底有望好轉。

在歷經新冠疫情帶動PC銷售衝上高峰，後來導致半導體供應過剩，分析師預期PC市場年底前就會恢復正常。

伯恩斯坦分析師羅斯根（Stacy Rasgon）在16日的報告中表示，雖然PC市場「依然難看」，第1季庫存過多，但已比去年第4季「沒那麼難看」。羅斯根觀察中央處理器（CPU）供應商英特爾與超微尋找有關PC市場何時轉向表面上較為正常狀態的跡象。

羅斯根說：「PC出貨，雖然『疲弱』，顯然往新冠疫前水準正常化。因此下滑情況與疫情時期相比只會看起來糟糕。」

羅斯根表示，雖然第1季的4,000萬台筆電出貨數字和去年同季的6,000萬出貨量相比「或許看起來糟透了」，但與新冠疫情前的第1季水準相比卻是持平。他說，多數預測顯示市況是重返疫情前的趨勢。

超微股價16日收盤大漲4.2%至每股101.48美元，為2022年8月4日以來最高；英特爾股價則下跌2%至每股29.22美元。羅斯根給予這兩檔股票符合市場表現的評級，英特爾目標價為30美元，超微為80美元。

雖然英特爾公布上季寫下有史以來最大虧損，但PC銷售優於預期，執行長基辛格表示，英特爾以大約20%的幅度低價銷售來清理庫存；超微PC銷售則低於預期，也是折價清理庫存，同時坦承若毛利率要改善，需要PC市場復甦。

羅斯根表示：「由於當前的趨勢，我們認為可能還要度過一或兩季的通路調整，但第3或第4季正常化『顯然是有理的』。」

疫情 分析師 股價

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