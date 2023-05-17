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除債限僵局 股市走勢脫節

財經新聞組／綜合報導

摩根大通首席市場策略師科蘭諾維奇(Marko Kolanovic)加入因債務上限僵局而看空美股的華爾街明星策略師之列；他領導的團隊警告，債務上限僵局是威脅美股前景的一大不利因素。

他強調，隨著「x日」的日益臨近，投資人應繼續減碼美歐股票，因為在解決過程中可能出現的政治僵局加劇了本就存在的經濟衰退威脅；2011年的美國債務僵局事件殷鑑不遠。

科蘭諾維奇在給客戶的報告中指出：「雖然我們承認，2011年8月美國債務上限問題引發的風險資產嚴重拋售浪潮被歐債危機事件放大，但如果美國債務上限問題像2011年8月那樣持續到最後一刻，至少風險資產將難以避免出現適度的拋售浪潮。」

與此同時，貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)策略師也表示，預計美國兩黨潛在的債務上限較量將引發新一輪股市波動。

整體而言，科蘭諾維奇和他領導的策略師團隊表示，除了債務上限風險，美股似乎與整體債市和疲軟的經濟數據脫節。

他領導的團隊表示：「總體而言，長期領先的經濟指標指向一段糟糕的時期，而市場則做出更樂觀的假設。」「我們認為，建立在少數幾支股票基礎上所引發的股市反彈很容易被逆轉。」

數據顯示，今年史指規模達數兆元市值的漲幅中，以微軟、谷歌母公司Alphabet、輝達以及Facebook母公司Meta Platforms等科技股為代表的20支股票，就占將近90%，因為銀行業的不穩定性降低利率預期，從而增加這些大型科技股的吸引力。

股票 國債 美股

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