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家得寶上季營收 20年最大衰退

財經新聞組／綜合報導

家得寶(Home Depot)上季營收創20多年來最大衰退，並下修今年財測，因為消費者延後家庭裝修，減少採購大件商品如露台套裝和烤架。

這家家居裝修零售商表示，寒冷的天氣和下跌的木材價格也影響第一財季的銷售額；上次出現如此嚴重的單季銷售下滑是在2002年11月。

該公司預計本財年銷售額和可比銷售額將下降2%至5%，低於之前預測的大致持平；今年營業獲利率預計也降至14%至14.3%之間，低於之前預期的14.5%，其中包括10億元將用於員工工資。

財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，預計2023年將是溫和的一年，因為美國人在疫情期間對家居裝修有著巨大的需求，年銷售額較3年前增加約470億元；但他表示，預期的減少因房貸利率上升和轉向服務支出而變得更加複雜。

截至4月30日當季，家得寶淨利38.7億元，合每股3.82元，低於去年同期的42.3億元和每股4.09元，這也是該公司連續第二季未達華爾街的預期。上季，該公司自2019年11月疫情前以來首次未達到分析師預期。

第1季可比銷售額下降4.5%，美國下降4.6%。麥克菲爾表示，木材價格下跌占降幅超過2個百分點。

春天是家庭裝修的旺季。是重要的銷售時節，主要對象是自己動手的客戶和專業人士，他們通常會利用溫暖的天氣從事園藝和其他項目。

然而，家得寶及其競爭對手現在面臨著更加無法預測的前景，利率上升可能會抑制潛在購屋族的胃口並降低房屋價值，食品雜貨和必需品現在在家庭預算中所占比例更大。由於疫情大多已經結束，美國人現在在討論廚房翻新或新冰箱時，會同時評估旅行、外食和其他體驗的支出。

麥克菲爾指出，本季銷售的高價非必需品較少，例如新電器。他說，客戶可能會延後採購，或者可能已經在疫情期間完成採購。他補充指出，地板、廚房和浴室用品的需求也有所減弱。

疫情 利率 營收

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