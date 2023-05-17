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零售成長0.4% 勉強追上通膨

財經新聞組／綜合報導
上月零售銷售增0.4%，僅及預期的一半。（美聯社）
上月零售銷售增0.4%，僅及預期的一半。（美聯社）

根據商務部報告，由於零售銷售成長未達到預期，消費者在4月勉強追上通膨。

4月零售銷售成長0.4%，低於「道瓊」估計的0.8%。剔除汽車相關數據，銷售額成長0.4%，符合預期。

由於這些數字未經通貨膨脹進行調整，因此總體漲幅相當於消費者物價指數(CPI)月增0.4%。按年計算，銷售額僅成長1.6%，遠低於5%的CPI增速。

汽油銷量下降0.8%抑制支出；體育用品、音樂和書店下降3.3%，而家具和家居用品下降0.7%。

雜貨店零售商以2.4%的增幅領漲，而線上銷售額成長1.2%；健康和個人護理零售商成長0.9%。食品和飲料銷售額成長0.6%，較上年同期成長9.4%。

雖然報告顯示消費者仍在苦苦掙扎，但這是自1月以來的首次讀數出現正值，而3月數字則上修至下降0.7%。此外，不包括汽車、加油站、建築材料和供應商店以及食品服務和飲酒場所的對照組成長0.7%，高於0.4%的預期。

高盛經濟學家沃克(Ronnie Walker)發表報告表示，總體而言，該報告「比之前的假設更為強勁，並代表消費前景看好」。

消費者仍然面臨一條艱難的道路，因跡象顯示未來利率會更高。事實上，亞特蘭大Fed行長博斯蒂克15日指出，未來升息的可能性比市場預估年底前降息更高。

消費者一直在增加債務以應對持續高漲的通膨。紐約Fed發布的報告顯示，由於較高的利率推高房貸和信用卡等項目的借貸成本，第1季總債務超過17兆元。

Capital Economics副首席美國經濟學家杭特(Andrew Hunter)指出：「隨著勞動市場繼續降溫，以及Fed激進貨幣緊縮政策的拖累，我們懷疑未來還會進一步放緩。」

其他經濟數據顯示，4月工業生產成長0.5%，優於0.1%的預期；產能利用率為79.7%，略低於預期。

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