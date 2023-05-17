增提準備金 冬海獲利遜預期

新加坡電商數位娛樂集團冬海(Sea Ltd)第1季獲利未達預期，因為它撥出更多資金用於可能在其數位金融服務業務中的問題貸款。上季從一年前的虧損5.801億元轉為獲利8730萬元。不計項目，第1季每股獲利15分，低於預期的40分。營收30.4億元，低於分析師平均預期的30.7億元。

特斯拉 股東要建立接班制度

特斯拉CEO馬斯克將主持這家電動車製造商的年度股東大會。他將面臨多重壓力，要求他解決投資 人對缺乏明確繼任者、需求疲軟以及某些新車型延後推出的擔憂。投資人將表決提案，要求發布一份關於「重點人物風險」的報告，以指定內部重點人物並建立接班程序。

谷歌 推AI工具協助藥物開發

谷歌雲端推出兩款人工智慧(AI)工具，幫助生技和製藥公司加速藥物開發和推動精準醫療。一種名為Target and Lead Identification Suite的工具主要在幫助公司預測和理解蛋白質的結構，這是藥物開發的基礎。Multiomics Suite則將幫助研究員攝取、儲存、分析和共享大量基因組數據。

FTC阻止安進收購Horizon

聯邦貿易委員會(FTC)提起訴訟，阻止安進公司以278億元收購Horizon Therapeutics)。總部位於加州Thousand Oaks的安進於去年12月初達成收購愛爾蘭製藥商Horizon Therapeutics的交易，預計將在今年上半年完成。

紐約Fed：未來取得信貸更難

紐約Fed製造業和服務業負責人在5月商業領袖調查中表示，過去3個月信貸通路基本穩定，但未來會更加艱難。其中20%的製造和工廠負責人回報，他們發現過去3個月更難獲得信貸；這與上季情況相似。展望未來，約30%受訪者預計信貸獲取會變得更糟，而很少有人認為會變得更好。

Fed行長：力降通膨至2%

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，Fed仍將努力降低通膨，但未就近期貨幣政策行動發表任何評論。她說，「Fed致力於將通膨率恢復到2%的目標。我們都知道，高通膨讓人們很難維持生計。」她並補充說，「對於資源較少的個人和企業來說，這是個特別沉重的負擔。」