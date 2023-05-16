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財經簡訊

財經新聞組／整理

福特努力降低中國生產成本

福特汽車表示，它正在努力降低在中國的生產成本，以努力從這個全球最大汽車市場的長期銷售低迷中復甦。福特指出：「我們的成本沒有競爭力，因此正在內部以及與合作夥伴一起努力降低所有層面的成本。」中國媒體上周引述不具名消息來源指出，該公司計畫在中國裁員1300人。

今年鉑金需求不足百萬盎司

世界鉑金投資委員會(WPIC)指出，由於需求增加，尤其是來自工業部門，原本預計今年的鉑金短缺情形將比預期更嚴重。與2022年相比，今年全球鉑金需求將成長28%，而供應量將同比減少1%；鉑金短缺數量約為98.3萬盎司，比3月的預測值上修了77%。

5月紐約帝國商業指數暴跌

紐約Fed表示，衡量該州製造業活動的紐約Fed帝國商業狀況指數5月暴跌42.6點至負31.8。遠低於之前預計的負5。任何低於零的讀數都代表情況正在惡化。新訂單指數下降53.1點至負28，完全扭轉了4月大漲46.7點的走勢。出貨指數下降40.3點至負16.4，幾乎完全扭轉上月37.3的漲幅。

芝Fed行長勉強支持升息

芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)表示，他在5月最近一次Fed會議上支持升息的決定其實是「機率各半」，因為他還評估了近期銀行壓力對信貸緊縮的影響。他表示：「這對我來說是個50-50的事情；我一直有個很大的疑問：這將對信貸狀況產生什麼影響。」

Oneok 188億收購Magellan

Oneok Inc.同意以188億元現金加股票交易收購Magellan Midstream Partners LP，成為前五大石油和天然氣管道業者。每位Magellan股東將獲得每股25元現金和0.667股Oneok股票，較5月12日收盤價溢價22%。該交易包括88億元的新股本和承擔50億元的現有淨債務。

馬斯克推翻SEC協議遭駁回

曼哈頓美國第二巡迴上訴法院駁回馬斯克修改或終止他與美國證券交易委員會(SEC)於2018年達成協議的請求；該協議要求他某些推文必須事先獲得特斯拉律師的批准。上訴法院表示，馬斯克本可透過談判達成和解，保留推文不受約束的權利，但他選擇不這樣做，因此現在無權重新審視此事。

指數 馬斯克 汽車

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中國碳酸鋰價格 半個月漲價五成

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債限談判樂觀 道指中止連跌

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