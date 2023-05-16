供應過剩 度假勝地漢普頓租金跌20%

由於有錢的華爾街 驕子和科技新貴削減夏季開支，知名度假勝地漢普頓的夏季租屋供過於求，租金 下跌超過20%。

東漢普頓Town & Country Real Estate CEO德西德里奧(Judi Desiderio)表示，今年夏天紐約涵蓋大部分漢普頓的南叉半島大約有5700套季節性出租房屋可供出租；這是在疫情 改變度假習慣之前的夏天可供出租房屋數量的2倍。

這個美國最富有海灘社區之一的租屋過剩已開始導致降價。經紀人表示，許多屋主已將租金調降10%至20%，而且隨著屋主競相在國殤紀念日開始前把房子租出去，租金可能會進一步下跌。

想當然爾，所謂的「便宜貨」在漢普頓都只是相對的說法。根據地點的不同，夏季典型的三房租金在6萬元到10萬元之間。海濱物件一個月的租金可以超過100萬元。

然而，疫情後遺症導致可供出租的房屋數量創下歷史新高。經紀人表示，價格和需求可能還需要幾個夏天才能恢復正常。2020年春天，成群結隊的紐約富人逃離曼哈頓前往漢普頓，許多人還在此買了房子，推動銷量和價格飆升的銷售熱潮；銷售價格中位數一度躍升超過40%，達到120萬元以上。

現在，這些新屋主中許多人正試圖出租他們的房屋，部分原因是他們想在夏季出門旅遊，也因為想要賺取一些收入來補貼家庭開支。供應激增顛覆了傳統上租屋數量有限且價格居高不下的市場。

另一個大問題是需求下降。由於漢普頓仍然高度依賴曼哈頓的經濟，尤其是金融業和科技業，如今它已開始感受到股市下跌以及IPO和資本市場萎縮的寒意。華爾街今年獎金將減少26%，包括摩根史坦利、花旗集團、美國商銀和Lazard在內的幾家華爾街大企業和銀行已宣布裁員。