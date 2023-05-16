我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

供應過剩 度假勝地漢普頓租金跌20%

財經新聞組／綜合報導

由於有錢的華爾街驕子和科技新貴削減夏季開支，知名度假勝地漢普頓的夏季租屋供過於求，租金下跌超過20%。

東漢普頓Town & Country Real Estate CEO德西德里奧(Judi Desiderio)表示，今年夏天紐約涵蓋大部分漢普頓的南叉半島大約有5700套季節性出租房屋可供出租；這是在疫情改變度假習慣之前的夏天可供出租房屋數量的2倍。

這個美國最富有海灘社區之一的租屋過剩已開始導致降價。經紀人表示，許多屋主已將租金調降10%至20%，而且隨著屋主競相在國殤紀念日開始前把房子租出去，租金可能會進一步下跌。

想當然爾，所謂的「便宜貨」在漢普頓都只是相對的說法。根據地點的不同，夏季典型的三房租金在6萬元到10萬元之間。海濱物件一個月的租金可以超過100萬元。

然而，疫情後遺症導致可供出租的房屋數量創下歷史新高。經紀人表示，價格和需求可能還需要幾個夏天才能恢復正常。2020年春天，成群結隊的紐約富人逃離曼哈頓前往漢普頓，許多人還在此買了房子，推動銷量和價格飆升的銷售熱潮；銷售價格中位數一度躍升超過40%，達到120萬元以上。

現在，這些新屋主中許多人正試圖出租他們的房屋，部分原因是他們想在夏季出門旅遊，也因為想要賺取一些收入來補貼家庭開支。供應激增顛覆了傳統上租屋數量有限且價格居高不下的市場。

另一個大問題是需求下降。由於漢普頓仍然高度依賴曼哈頓的經濟，尤其是金融業和科技業，如今它已開始感受到股市下跌以及IPO和資本市場萎縮的寒意。華爾街今年獎金將減少26%，包括摩根史坦利、花旗集團、美國商銀和Lazard在內的幾家華爾街大企業和銀行已宣布裁員。

租金 華爾街 疫情

上一則

中國碳酸鋰價格 半個月漲價五成

下一則

債限談判樂觀 道指中止連跌

延伸閱讀

紐約地鐵BDFM線 本周起減少班次

紐約地鐵BDFM線 本周起減少班次
雖倒閉案此起彼落 但美國非常需要區域銀行

雖倒閉案此起彼落 但美國非常需要區域銀行
AI風生水起 但不宜太樂觀

AI風生水起 但不宜太樂觀
曼哈頓續推徵堵車費案 MTA承諾提供優惠 司機仍不買帳

曼哈頓續推徵堵車費案 MTA承諾提供優惠 司機仍不買帳

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」