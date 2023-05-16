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債限談判樂觀 道指中止連跌

財經新聞組／綜合報導

交易員評估正在進行的債務上限談判，史坦普500指數小幅上漲。

史指上漲12.2點或0.3%至4136.28點。與此同時，道瓊工業平均指數結束連續5天的下跌，上漲47.98點或0.14%至3萬3348.6點。以科技股為主的那斯達克綜合指數表現出色，上漲80.47點或0.66%至1萬2365.21點。

輝達對那指和史指的上漲貢獻最大。First Trust Dow Jones Internet Index Fund上漲1.44%，連續4個交易日上漲。

投資人關注的焦點是債務上限談判；該談判從12日順延到本周。預計拜登總統將於16日接待國會資深領導人。

財政部長葉倫上周表示，未能就債務上限達成協議將「造成金融混亂」。然而，葉倫在周末出席日本G7財長會議時進一步暗示美國將可避免違約，「我充滿希望。我認為談判非常樂觀；聽說他們已經找到一些共識。」

投資人消化了帝國製造業調查的5月數據；該調查顯示紐約製造業活動崩潰。數據較4月下降43點至-31.8，遠低於《道瓊》估計的-5。

在此同時，企業財報季即將結束，但本周一些重點零售商的財報將讓投資人進一步了解消費者狀況。家得寶於16日發布；Target和沃爾瑪將分別在17日和18日發布財報。

投資 指數 葉倫

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