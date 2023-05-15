美國內消費疲軟 美企靠中國疫後復甦補血

各家美企在報告都說中國的買氣正在回籠，讓他們在美國消費者撙節開銷之際得以提振銷售額。（Getty Images）

美高梅、迪士尼、寶鹼和星巴克 等美企表示，在美國民眾收緊荷包之際，中國防疫 解封及市場復甦適時拉抬季度整體銷售，但他們仍在等以遊客為主的旅遊零售回春。

美國財經新聞網（CNBC）報導，對許多美國本土業務成熟的跨國企業而言，人口龐大且中產階級不斷增加的中國是理想市場。但COVID-19期間北京厲行嚴格的清零防疫傷及經濟，也連帶影響在中國的美企營收。

隨去年12月中國防疫政策解封，今年首季中國經濟成長4.5%。各家美企在報告都說中國的買氣正在回籠，讓他們在美國消費者撙節開銷之際得以提振銷售額。只是中國復甦速度不如諸多投資者期望般迅猛，多數美企仍在等能超越疫情前營收水平。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師金凱莉（Kelly Kim，音譯）在研究報告指出，公司研究中國消費者的團隊預期中國的復甦將分3個階段：2至4月春假、5至7月夏季「報復性消費」、8月開始逐漸穩定復甦。

看到中國需求回溫者也包含美國餐飲業，但他們在中國的業績尚未恢復至2019年的水平。

星巴克（Starbucks）報告指出最新一季在中國的同店銷售額增長3%，下滑趨勢得以翻轉。然而華爾街一些分析師仍預期，星巴克在他們第2大市場的中國，同店銷售額將萎縮。

一年前，星巴克以中國防疫封控等因素暫停發布今年的業績展望。當時星巴克在中國的當季同店銷售額下滑23%。

百勝中國（Yum China）也表示，首季同店銷售額增長8%。中國是百勝旗下品牌肯德基的最大市場、必勝客的第二大市場。

百勝中國執行長屈翠容在公司電話會議上對分析師表示：「我們受益於消費者流動性增加，交通和旅客水平出現逾40%的增長。然而，相關地點首季同店銷售額仍比2019年低20%至30%。」

中國消費者似乎也隨防疫解封而再次出遊，造訪主題樂園與賭場等，年初旅遊和休閒支出有所增長讓一干美企受益。

迪士尼（Disney）表示，上海和香港園區「業績有所改善」。

迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）10日在公司電話會議告訴分析圈：「我們真的很高興看到熬過疫情閉園的反彈。」

澳門 是全球最大的博奕勝地，在取消對來自大陸、香港和台灣入境旅客的防疫篩檢要求後，當地遊客回籠，在今年1月底農曆新年假期達到頂峰。

美高梅國際度假集團（MGM Resorts International）在澳門經營美獅美高梅與澳門美高梅。本月稍早的報告指出，隨旗下澳門賭場客流量回到疫情前水平，公司盈利快速恢復。業者第一季在中國的調整後收益達1.69億美元，已恢復到4年前的88%。

旅遊訂房平台Airbnb表示，亞太地區的住宿和旅遊產品預訂量最近一季實現最高同比增長。Airbnb在2022年停止所有中國境內業務，轉向協助中國消費者在國外尋找住所。

Airbnb在給股東的季報中寫道「儘管預期出國旅遊將因航班數量受限而呈逐步復甦，我們仍受中國近期撤除旅遊限制鼓舞」。

許多美企正受益於中國經濟回溫，但旅遊零售（專門以旅客為對象的銷售業務）仍在等待春江水暖。

寶鹼（P&G）旗下奢侈護膚品牌SK-II的中國銷售額已見反彈，但他們的旅遊零售業除外。寶鹼在中國的內生增長達2%，隨消費人流加速，預計將有更大幅收益反彈。

蔻馳（Coach）、凱特絲蓓（Kate Spade）和Stuart Weitzman母公司「掛毯」（Tapestry Inc）財務長羅伊（Scott Roe）11日表示，他們已看到包括港澳在內的中國本土旅遊開始增長，但出國的中國旅客仍低於疫情前水平，後續展望仍大。

「掛毯」預計本會計年度大中華區收益將有中等個位數的增長，包括下一季預期增長約50%。隨北美消費者更趨保守，「掛毯」在中國的銷售勢頭有助抵消美國市場的疲軟。

雖然不少在中國的旅遊零售生意仍在掙扎，但至少有一家公司在免稅店和旅遊目的地銷售額已現反彈。跨國美容巨擎科蒂（Coty）集團表示，他們觀察到中國消費者回流，已有更多航班飛往擁有購物區的熱帶島嶼海南省。科蒂今年第一季旅遊零售額增長超過30%。