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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

貨幣市場基金 美企避風港

財經新聞組／綜合報導

機構Tipalti等企業如正未雨綢繆，準備足夠的現金以支付員工薪資，同時調整投資，遠離高風險的公司債等金融商品，轉往貨幣市場基金等較安全的避風港。2011年的經驗顯示，若美國債限持續「歹戲拖棚」，黃金和美國長期公債可能吸金。

美國財長葉倫表示，政府與共和黨籍議員的債限磋商正取得進展，她將在未來兩周向國會通報財政部預估的最新違約「大限日」。美國總統拜登也說，與國會的債限談判已有進展，未來兩天會公布詳情。

英國金融時報（FT）報導，拜登政府和眾院議長麥肯錫的幕僚上周末繼續會商，討論議題已縮小，目前核心為縮減政府支出的程度、以及削減開支的領域。

目前多數人仍預期美國府會將在最後一刻達成某種協議，但企業仍須防範類似2011年的情況，必須事先避險。當時美國債限久久不決，遭標準普爾公司（S&P）摘除頂級3A信評，增添市場不確定性。

為避開不可知的風險，Tipalti最近賣掉短期國庫券套現，並出售公司債，移往貨幣市場基金，同時用五種貨幣屯積足夠現金，以支付兩個月的員工薪資。

同時，國際金價正緩慢上漲，朝歷史新高價位邁進，Srartegas的華府政策觀察家團隊說，目前金價走勢與2011年夏季相似，若債限戲碼繼續拖下去，黃金可能是贏家。

分析師也指出，2011年的債限「大戲」經驗顯示，債限問題可能促使投資人轉往美國長期公債，例如10年期公債，規避近期風險。2011年公用事業、消費必需品和醫療保健類股等防禦類股，表現也都脫穎而出。

貨幣 拜登 投資

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