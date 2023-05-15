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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

崇拜品牌卻只願花小錢 恐帶動「騙子」文化

文／周芳苑
運動品牌Lululemon大受歡迎，其平價仿品在網路也享有高人氣。（路透資料照片）
運動品牌Lululemon大受歡迎，其平價仿品在網路也享有高人氣。（路透資料照片）

消費圈近來出現新名詞「崇拜品牌」(cult brand)，死忠顧客對這類品牌的忠誠度幾近於崇拜，但商品昂貴，許多人消費不起卻又迫切渴望，市面上因此出現款式假可亂真、但不盜用品牌的仿製品，形成「騙子文化」(culture of dupes)。

緊身褲奢華品牌lululemon稱得上是「崇拜品牌」，一件簡單緊身褲動輒98美元，但坊間出現27美元的替代商品；又如Skims緊身連衣褲，單價50美元起跳，線上零售網站亞馬遜(Amazon)可找到好幾款類似商品；就連45美元的頂級保溫瓶史坦利(Stanley) 水瓶也不乏仿製品。

正牌業者放任 借力使力

帶有「騙子」(dupe)字眼的話題標籤#dupe近來在抖音(TikTok)、Instagram等社群媒體大流行，代表著比知名或奢侈品牌更便宜的替代品，吸引數十億瀏覽量。因為不偽造品牌，不算是冒牌貨。

騙子文化風行，高檔昂貴的正牌業者並不氣急敗壞，反而搭順風車借力使力，lululemon利用周末在洛杉磯大型購物中心Century City Mall舉辦「騙子商品交換活動」(dupe swap)，消費者可帶一件仿製品換取lululemon正牌黑色緊身褲lign High Rise Pant 25。

Lululemon緊身褲Align Pants於2015年推出，備受「崇拜」，已成騙子商品的仿製目標。

造訪抖音可看到一對雙胞胎並列，一人穿Lululemon正牌Align Pants、另一人穿著亞馬遜出售的仿製品，(簡介文附有亞馬遜鏈接)，第三人在一旁拿著兩件緊身背心，看起來簡直一模一樣。

贗品幾可亂真 只要半價

如今人們不再鬼鬼崇崇隱藏仿冒品從何而來，反而覺得不同品牌但品質毫不遜色的騙子商品很酷。

#dupe 在抖音的瀏覽量已超過35億人次，顯示年輕人透過商店櫥窗大聲且語帶諷刺大喊「DUPE！」(騙子！)

以前，搜尋奢華品牌的替代品有些難為情，但西北大學(Northwestern University)行銷學教授巴布(Jacqueline Babb)說，如今想方設法找假可亂真的鷹品反倒被視為知變通、有彈性。

Lululemon品牌長紐伯格(Nikki Neuburger)表示，公司非常了解騙子文化，#lululemondupe 標籤帳戶有1.8億人次瀏覽量，騙子商品充斥，但認為這是讓人們融入其文化的有趣方式。

選擇洛杉磯舉辦以假換真活動有其策略根據，洛城是創作和內容生成的中心；未來將在中國上海、南韓首爾、英國倫敦舉辦類似活動。

Lululemon官網表示，換得的假貨將被送往一家紡織品回收公司，藉由活動讓消費者以合格仿製品換取並體驗 lululemon正牌Align Pant。

西北大學行銷教授切爾涅夫(Alexander Chernev)認為，多數品牌業者仍無力阻擋騙子商品透過社群媒體橫行市場；人們奔相走告流行趨勢，發揮極大影響力，宣傳速度比正牌商品更快，況且正牌企業很難以同樣快的速度保護設計版權。

仿冒品來源很多，容易在網站上買到，HeyNuts被推崇是lululemon的騙子商品，大受歡迎，透過亞馬遜所售緊身褲在中國製造，每件不到30美元，價位不到正牌的一半。

靠仿製品維生 收入驚人

有些在抖音平台提供視頻的人靠著賣仿製品掙錢。

22歲斯萊(Hannah Slye)抖音帳戶簡介提到她「無法停止購物」，迄今已有9萬8000多個追隨者、約370萬人按讚，去年10月在亞馬遜為期兩天的會員提前拍賣日Prime Early Access Sale透過在抖音提供鏈結賺進四、五千美元。

斯萊最喜愛的仿製品是讓人聯想到克里斯汀·迪奧 (Christian Dior)項鍊的金鍊子，由於只是帶有迪奧項鍊的影子，沒有人檢舉該商品是仿冒品；斯萊說，她住在賓州很小很小的城鎮，沒有什麼人穿戴名牌設計師的服裝和飾品。

恐成惡性循環 殺傷力強

有些專家認為，在騙子文化下，商品生命週期縮短，幾個月就過時，也許有人會說，既然可輕鬆買免運費兩日送貨、假可亂真的仿製品，何須花大錢買頂級正品？

德州貝勒大學(Baylor University)消費者行為研究員羅伯茨(James Roberts)說，衝動購物已成人們消磨時間的方式，不斷買更便宜的商品助長這種行為，恐成惡性循環。

有些經典品牌似乎可免受騙子文化波及，休閒運動服品牌Patagonia、耐吉(Nike)便是如此，Patagonia希望消費者買了該品牌夾克後會經常穿，直到撕裂，該公司將幫忙修復，這種惜物愛物的作法可能會引起Z世代共鳴。

事實上，消費者對傳統品牌仍保有極高忠誠度。lululemon 說，2015年推出的Align系列仍大受歡迎，依舊是最暢銷商品。

抖音 亞馬遜 社群媒體

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