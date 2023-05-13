Fed鷹派理事 支持再升息

聯準會理事鮑曼不相信通膨壓力已獲得控制，因此支持再次升息。圖為紐約民眾在一間超市購物。(路透資料照片)

美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）警告，最近美國公布的4月通膨及就業數據，令她無法相信通膨壓力已獲得控制，因此她支持再次升息 。

鮑曼12日在法蘭克福表示，Fed試圖緊縮金融情勢以及使經濟降溫，正逐漸收到「想要的」效果，但她不會為暫停升息背書，「我認為最近公布的（消費者物價指數）及就業報告並未提供一致性的證據，證明通膨正在向下走」。她說，決定6月會議時是否贊成暫停升息前，還要先看更多的數據。鮑曼立場偏鷹派，有投票權。

她並表示，「如果通膨仍高，且勞動市場仍然緊俏，則貨幣政策進一步緊縮可能適當，以達成足夠約束力的條件」。

明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）11日在密西根州的活動上則說，儘管通膨稍見放緩，但仍相當頑強，代表利率可能還需維持高檔再一段時間。

Fed主席鮑爾 在5月初會議後，曾強力暗示Fed準備在6月會議時暫停升息。他當時表示，「我們覺得可能更接近，或可能已經達到（終點）」；他並提到升息及銀行倒閉可能導致信用緊絀的效應。

鮑曼的發言，顯示鮑爾還需凝聚Fed內部共識。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（鴿派，今年有投票權）似乎更擔憂信用緊絀對經濟的打擊。目前利率期貨市場預期6月再度升息的機率僅10%左右。

鮑曼也對同僚提出警告，不宜對銀行倒閉事件做出機械式的膝反應。她表示，在更深入調查究竟哪裡出錯之前，不應執行新的法規。

Fed主管金融監理副主席巴爾最近提出一份檢討報告，指出矽谷銀行 倒閉是源自於川普政府降低金融監理法規的力度，以及金監人員監督不力，未能及時針對矽谷銀行經營不善的行為予以糾正。他並暗示，他支持修改法規，對資產額超過1000億美元的銀行加強監理，而這項修改無須經過國會同意。鮑曼承認對法規做一些修改有其必要，尤其是Fed如何監督金融機構方面，但她不贊成有必要「激烈改革銀行監理架構」。