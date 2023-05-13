矽谷銀紓困金 轉嫁大銀行

摩根大通等大型銀行將被美國聯邦存款保險公司加收「特別評估」費。（路透資料照片）

美國聯邦存款保險公司（FDIC）11日說，為了彌補對矽谷銀行 （SVB）及其他兩家區域性銀行提供紓困所蒙受的損失，明年中起將對大型銀行加收將近160億美元的費用，分兩年收取。

FDIC提議，將向資產總值50億美元以上的銀行加收「特別評估」費，相當於未投保存款總額（計算至2022年底）的0.125%。此提議定案前，將有60天公眾評論期。

這筆費用對全美銀行適用，但實際上95%將由資產總值逾500億美元的銀行支付，包括摩根大通、美銀（BofA）等大型銀行，以及位於最近銀行暴風中心的區域性銀行。資產低於50億美元的銀行無需支付。估計約113家銀行必須繳這筆費用。

瑞信分析師卡茲可估計，美國資產規模前14大放款機構每年必須支付58億美元，每股盈餘以中位數計可能折損3%。

這筆費用預計自2024年6月起，分八季收取。FDIC拉長費用徵收時間，是要把對銀行流動性的衝擊降到最低，因此對銀行資本的影響輕微。

此外，自從矽谷銀行3月倒閉掀起一波動盪以來，美國區域性銀行不時傳出利空消息，令投資人心慌慌。但法國興業銀行（Societe Generale）市場策略師認為，其實整體而言，這波銀行動盪對美股 大盤反而變成一股助漲推力。

法興衍生性商品策略師Jitesh Kumar與Vincent Cassot指出，這波局限於金融業一隅的動盪，不但緩和了美股整體市況的波動性，還協助撐起史坦普500指數 。

Kumar與Cassot在致客戶報告中寫道：「史坦普500指數現在比3月初時漲了2.5%左右，VIX則跌回20以下。」VIX全名是「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE VIX），是衡量美股波動性的常用指標，有「恐慌指數」之稱，歷史均值在19.5。