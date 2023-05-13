我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

矽谷銀紓困金 轉嫁大銀行

編譯湯淑君／綜合報導
摩根大通等大型銀行將被美國聯邦存款保險公司加收「特別評估」費。（路透資料照片）
摩根大通等大型銀行將被美國聯邦存款保險公司加收「特別評估」費。（路透資料照片）

美國聯邦存款保險公司（FDIC）11日說，為了彌補對矽谷銀行（SVB）及其他兩家區域性銀行提供紓困所蒙受的損失，明年中起將對大型銀行加收將近160億美元的費用，分兩年收取。

FDIC提議，將向資產總值50億美元以上的銀行加收「特別評估」費，相當於未投保存款總額（計算至2022年底）的0.125%。此提議定案前，將有60天公眾評論期。

這筆費用對全美銀行適用，但實際上95%將由資產總值逾500億美元的銀行支付，包括摩根大通、美銀（BofA）等大型銀行，以及位於最近銀行暴風中心的區域性銀行。資產低於50億美元的銀行無需支付。估計約113家銀行必須繳這筆費用。

瑞信分析師卡茲可估計，美國資產規模前14大放款機構每年必須支付58億美元，每股盈餘以中位數計可能折損3%。

這筆費用預計自2024年6月起，分八季收取。FDIC拉長費用徵收時間，是要把對銀行流動性的衝擊降到最低，因此對銀行資本的影響輕微。

此外，自從矽谷銀行3月倒閉掀起一波動盪以來，美國區域性銀行不時傳出利空消息，令投資人心慌慌。但法國興業銀行（Societe Generale）市場策略師認為，其實整體而言，這波銀行動盪對美股大盤反而變成一股助漲推力。

法興衍生性商品策略師Jitesh Kumar與Vincent Cassot指出，這波局限於金融業一隅的動盪，不但緩和了美股整體市況的波動性，還協助撐起史坦普500指數

Kumar與Cassot在致客戶報告中寫道：「史坦普500指數現在比3月初時漲了2.5%左右，VIX則跌回20以下。」VIX全名是「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE VIX），是衡量美股波動性的常用指標，有「恐慌指數」之稱，歷史均值在19.5。

指數 矽谷銀行 美股

上一則

中國二手房 4月成交量失色 北京重跌37.3%

下一則

Fed鷹派理事 支持再升息

延伸閱讀

空頭部位擁擠 軋空行情蠢動

空頭部位擁擠 軋空行情蠢動
受迪士尼拖累 道指連跌四日

受迪士尼拖累 道指連跌四日
史坦普500指數收黑 PacWest重挫 地區性銀行之憂再燃

史坦普500指數收黑 PacWest重挫 地區性銀行之憂再燃
美股隨強勁就業反彈 下周驗證Fed不斷升息壓抑通膨效果

美股隨強勁就業反彈 下周驗證Fed不斷升息壓抑通膨效果

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

2023-05-09 13:09
遠距工作潮流消退後，科技股也隨之重挫，儘管今年已有所回升，但仍遠低於2021年的高峰。（路透）

科技業失寵 金飯碗光環褪

2023-05-09 02:00

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了