特斯拉 在中國召回110萬輛

中國國家市場監督管理總局表示，自5月29日起特斯拉將針對110萬輛進口和國產Model S、Model X、Model 3和Model Y電動車進行無線軟體更新，以更改剎車方法並提供更多關於使用油門踏板的警告。去年11月一輛Model Y車禍造成1名機車騎士和1名高中女生死亡，3人受傷。

英國第1季GDP成長0.1%

英國國家統計局(ONS)表示，第1季國內生產總值(GDP)較前三個月成長0.1%；原因是兩位數的通膨抑制了消費者支出，而勞工動盪抑制了交通、醫療保健和教育等行業的產出。該數字與去年第4季成長率相同，符合經濟預測。占英國經濟約80%的服務業總產值成長0.1%。

谷歌 CEO會見歐盟 產業主管

根據歐盟委員會最新議程，Alphabet CEO皮查(Sundar Pichai)將於5月24日在布魯塞爾會見歐盟委員會副主席賀洛瓦(Vera Jourova)和歐盟產業主管布列頓(Thierry Breton)。布列頓負責數位法令，要求Alphabet旗下谷歌和其他科技巨頭有義務允許商業用戶取得其平台上生成的數據。

Stellantis南義車廠員工罷工

FIOM工會表示，由於員工抗議工作條件而罷工，過去幾天Stellantis位於義大利南部那不勒斯的Pomigliano廠汽車生產放緩。這家法義車商在該廠組裝最近推出的愛快羅密歐Tonale SUV和飛雅特小型車Panda。該工廠有4000多名員工，其中超過20%的人仍在享受國家資助的無薪假。

特斯拉股東歡迎推特新CEO

分析師表示，馬斯克為推特任命新CEO，可能會減少他的注意力，讓他能夠更關注特斯拉，因該公司一直在努力應對其電動車需求下降的問題。從馬斯克以440億元收購推特後，特斯拉股東一直擔心他可能無法將全部注意力放在這家公司上；特斯拉正面臨新進和傳統車商的價格戰。

印度調查谷歌應用內支付

印度競爭監管機構已開始調查有關谷歌對應用內支付收取的服務費違反之前反壟斷的指控。Tinder母公司Match Group和印度新創公司已要求監管機構調查谷歌的新用戶選擇計費(UCB)系統；指控該系統具有反競爭性。印度競爭委員會(CCI)發布命令，宣稱「認為需要進行調查」。