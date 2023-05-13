資金湧向科技 須防經濟下滑

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，在科技股吸引大量投資 資金之際，美國經濟長期下滑將給科技股帶來衝擊。

哈奈特及其團隊表示，預計經濟衰退將像2008年那樣「重擊信貸和科技股」。

美國商銀引用EPFR Global的數據指出，截至5月10日的當周，投資人向科技股注入38億元，為2021年12月以來的最大流入金額。另一方面，由於美國地區銀行動盪，21億元從金融股中撤出，這是2022年5月以來最大贖回金額。

以科技股為主的那斯達克綜合指數今年來已飆升22%，因投資人預計Fed將很快開始放鬆貨幣政策，從而緩解對利率 敏感的科技股所承受的壓力。雖然科技業的收益將延續去年的下滑趨勢，但交易員們已經預計，科技股將在2024年復甦。

哈奈特去年曾正確預測，對經濟衰退的擔憂將推動股票 外流。他警告指出，在高通膨、低失業率情況下，Fed不太可能暫停升息。這也與彭博智庫策略師的觀點相似；他們認為科技、媒體和電信類股的泡沫有縮小的空間，因為它們「面臨利率持續走高和獲利前景趨弱的現實」。

可以肯定的是，哈奈特表示，負面就業數據將是2023年與經濟相關的周期性股票買入訊號，科技股就是代表。美國勞動市場一直保持韌性，4月招聘和工資成長加速。

在當周其他值得注意的資金流動方面，現金流入速度正在放緩，流入資產類別的資金為138億元。與此同時，美國國債流入63億元，為6周來最大。美國和歐洲的股票型基金分別贖回27億元和22億元。（財經新聞組）