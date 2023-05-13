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消費信心走低 史指連跌兩周

財經新聞組／綜合報導

對經濟的擔憂抑制了投資情緒，史坦普500指數收跌。

道瓊工業平均指數下跌8.89點或0.03%收3萬3300.62點。那斯達克綜合指數下跌43.76點或0.35%收1萬2284.74點。史指下跌6.54點或0.16%收4124.08點。

密西根大學消費者信心指數初值降至57.7的6個月低點。接受《道瓊》調查的經濟學家預計5月讀數為63.0。調查還顯示，未來5年通膨前景攀升至3.2%，創2008年6月以來最高水平。

由於債務上限談判的擔憂持續存在，投資人也在關注華府動態。《CNBC》報導，拜登總統和國會領導人原定12日舉行的債務上限會議被順延到下周。

史指和道指連續第二周下跌，分別下跌0.29%和1.11%。那指上漲0.4%。

在地區性銀行方面，PacWest下跌2.99%。PNC下跌0.99%，Zions Bancorporation下跌1.1%。在PacWest表示上周其存款大幅下降後，地區銀行股價11日大幅下跌。

與此同時，低於預期的批發物價數據是通膨放緩的跡象，但未能讓投資人免受經濟低迷的持續擔憂，特別是在少數股票繼續領跌的情況下。

勞工統計局表示，4月進口物價環比上漲0.4%，為2023年以來首次上漲。接受《道瓊》調查的經濟學家預計上漲0.3%，而上月為下跌0.6%。

指數 投資 道瓊

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