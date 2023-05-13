推特新CEO 廣告界女強人

馬斯克(左)4月中曾與亞卡莉諾同台。（美聯社）

NBCUniversal全球廣告主管亞卡莉諾(Linda Yaccarino)已辭職，加入推特 成為其下一任CEO 。

推特老闆馬斯克 推文證實了這項人事案，「我很高興地歡迎亞卡莉諾成為推特的新任 CEO！」。他說她「將主要關注業務營運，而我則專注於產品設計和新技術。」

他補充說，「期待與她合作，將這個平台轉變為X，即全能應用程式。」

馬斯克11日推文表示，推特將任命一位新CEO，他本人則將轉任產品和技術職務。但當時沒有透露6周後上任的新CEO名字。

不少特斯拉(TSLA-US)投資人擔心馬斯克因管理推特，他應該將更多時間分配給電動車公司，畢竟他也是這家公司的CEO。今年4月，許多激進股東公開敦促特斯拉董事會確保馬斯克將更多時間投入這家電動車公司。

同時擔任可重複使用火箭製造商SpaceX CEO的馬斯克，在去年10月完成對推特的440億美元收購，並立即出手整頓該公司。他解雇了推特的高層主管和數百名員工。

在他領導下，推特的核心廣告業務受到影響。由於這個社群媒體平台上冒犯性言論和仇恨言論增加，多家企業停止付費促銷活動。然而，新CEO亞卡莉諾是廣告界人脈甚廣、經驗豐富的經營者，可望引進業界高層行銷主管和廣告代表，提振一落千丈的推特廣告業務。

馬斯克推出一項全新訂閱服務Twitter Blue來彌補廣告收入的不足，該服務提供的功能包括可以撰寫更長的推文。該公司4月從已驗證身份的非付費用戶身上刪除了所謂的「傳統」藍勾標記，為冒名頂替者打開大門。政府帳號和一些企業帳號仍將通過銀色和金色單獨圖標進行驗證。

他還允許之前被禁止的用戶重回該平台，並允許平台上出現媒體對白人和亞裔種族歧視等言論而引發政治爭議。