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派樂騰召回座墊桿可能斷裂的220萬輛飛輪車 股價創新低

編譯季晶晶／綜合外電
派樂騰召回座墊桿可能斷裂的220萬輛飛輪車。（路透）
派樂騰召回座墊桿可能斷裂的220萬輛飛輪車。（路透）

美國居家健身器材大廠派樂騰（Peloton Interactive）周四表示，將召回220萬輛健身腳踏車，原因是產品座墊的支柱存在安全瑕疵，可能從焊接點斷裂並導致用戶受傷。派樂騰股價應聲重挫8.90%，收6.86美元，創歷史新低。

該公司收到35份通報，指其飛輪車可調整式座墊的座桿在使用中斷裂脫落。13人受傷，有人手腕骨折，有人淤清。

美國消費者產品安全委員會（CPSC）表示，消費者應立即停止使用該款飛輪車，並聯繫派樂騰詢問免費維修事宜。派樂騰顧客毋須送還產品，該公司將免費提供可自行在家安裝的連桿座墊。

派樂騰本月稍早在型號PL01的入門款健身腳踏車上發現此一瑕疵，該款產品售價約1,400美元。根據華爾街日報，此次召回涉及2018年1月至2023年5月之間，透過派樂騰、亞馬遜，以及運動用品連鎖店Dick's Sporting Goods銷售的近220萬輛飛輪車。

這是近年來派樂騰第四次揭露產品瑕疵，過去曾召回飛輪車踏板和兩款跑步機。此次召回重挫派樂騰股價，該股過去12個月累計下跌39%，自2020年底新冠疫情期間的峰值暴跌約95%。

健身 股價 華爾街

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