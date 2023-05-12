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聯準會理事鮑曼：通膨降溫趨勢不足 恐仍需升息

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
聯邦準備理事會（Fed）理事鮑曼。 （路透）
聯邦準備理事會（Fed）理事鮑曼。 （路透）

聯邦準備理事會（Fed）理事鮑曼表示，若未來幾週美國通貨膨脹未出現更持續性的降溫情況，聯準會可能有必要進一步調升利率

法新社報導，鮑曼（Michelle Bowman）在德國法蘭克福一場會議發表預先備妥講稿的談話：「如通膨率依舊居高，而勞動市場維持緊繃，那祭出更多貨幣政策緊縮很可能是適當之舉。」

作為美國央行的聯準會為對付通膨，已迅速連10度升息，但通膨率仍遠高於聯準會長期目標的2%水平。

聯準會最近一次升息已將基準放款利率調高到5.0%至5.25%，幾乎是16年來最高水準。聯準會決策官員曾表示，將採取以經濟數據為本的方式來決定是否再調整利率。

聯準會除通膨外的另個職責目標美國勞動市場，後者至今仍保持活絡，失業率徘徊在接近歷史低點，未受美國經濟成長近期減弱影響。

鮑曼表示：「在我看來，最近期的消費者物價指數（CPI）和就業報告結果，並未提供連貫證據證明通膨處於下行趨勢。」

不過她也說：「我會繼續密切監看接下來的數據。在我們6月會議到來前，我會思考怎樣是合適的貨幣政策立場。」

聯準會 利率 升息

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