Fed沃勒：氣候變遷不是金融穩定重大風險 不必特別關注

Fed理事沃勒。（美聯社）

聯準會（Fed）理事沃勒11日說，氣候變遷 並未構成「特別獨特或重大」的金融穩定風險，各國央行 沒必要特別關注這項風險，Fed的金融體系監理也不用特別單獨對待。

沃勒在西班牙的一場經濟會議上說：「氣候變遷是真實的，但我不認為它會對大型銀行的安全性和健全性、以及美國的金融穩定，構成嚴重風險。」

他說：「風險就是風險…我的工作是確保金融系統面對一系列風險的韌性，我認為，氣候變遷帶來風險還不構獨特或重大，不值得特別對待」。他預先準備的講稿並未討論到美國經濟或貨幣政策展望。

沃勒指出，科學已「嚴謹確定」氣候正在變遷，但Fed決策官員在評估金融穩定時，只需要問這些變遷是否造成「近期」影響，和潛在損失是否大到足以總體經濟。

對此他認為還不會，銀行業者已對氣候相關損失進行避險以適應，同時海平面上升對沿海住居的影響等更緩慢的變化，就像幾十年來在底特律等城市的人口減少，對當地很重要，但對整體系統並非如此。

他說，颶風和天災的氣候相關事件，可能對當地社區造成毀滅性影響，但不會重創整體美國經濟，氣候變遷或許可能影響個別城市的房產價值，但沒有證據會造成更廣泛風險。

沃勒也說，轉向低碳經濟的所謂「過渡風險」，「通常不是近期的、也不太可能很重大，因為變化緩慢，經濟主體也有能力為過渡成本定價，「似乎有一個共識，有序的過渡不會對金融穩定構成風險」。

沃勒表示，Fed對銀行資產負債表進行監督和壓力測試，目標是「整體韌性，了解到我們無法預測、優先考慮（的因素），並且針對每一個可能出現的震撼，特別制定政策」。

他說，3月的矽谷銀行 擠兌事件讓Fed更加關注一些銀行的無保險存款水準，「這些是我現在關注的東西。我對氣候的憂慮程度，低於銀行因擠兌而倒閉等事情」。

近年多國央行已認為，氣候變遷會影響全國經濟，或成為新型態的金融風險。新加坡和南非都已把乾淨發展列為政策目標之一，運用壓力測試、揭露氣候風險等工具達成目標。

Fed對氣候議題責任的態度比歐洲更保守，主席鮑爾便說Fed不是氣候政策決策者，並舉例說Fed不會引導資本或投資遠離化石燃料產業。不過，Fed正考慮發展出一套大銀行管理氣候相關金融風險的「提案原則」，要求六大銀行提出應氣候相關事件的因應計畫。