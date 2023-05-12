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Google開發者大會推新品 軟硬通吃

編譯葉亭均、林奇賢／綜合報導
Google新發表的折疊手機Pixel Fold。(美聯社)
Google新發表的折疊手機Pixel Fold。(美聯社)

Google I／O開發者大會10日登場，除了推出折疊手機Pixel Fold和中價位產品Pixel 7a等硬體產品外，也宣布在美國推出有AI聊天功能的新一代搜尋引擎、讓旗下聊天機器人Bard更上一層樓，還發表新一代語言模型PaLM 2，凸顯Google努力跟上新AI浪潮，盼藉此縮小與微軟、OpenAI的差距。

Google表示，即日起開放在美國的用戶，透過Chrome桌機瀏覽器和Google的應用程式，登記加入Search Labs等候名單，未來幾周限量開放新版搜尋引擎（目前僅支援英文版）。

這次的升級讓Google搜尋外觀和給人的感覺明顯不同。當使用者在搜索欄位輸入問題時，除了顯示傳統的搜尋結果外，還會出現一個自動彈出的AI回應視窗。新的搜尋還提供「觀點」（Perspectives）功能，展示其他人的相關想法，納入搜尋結果中；另一項工具則是「關於這張圖片」（About This Image），能搜尋該圖片的脈絡，因此用戶可以詢問Google首次見到這張圖片的時間、以及是否這張圖也出現在其他網站的問題。

生成式AI聊天機器人Bard也獲升級，不僅讓使用者的提示方式更符合直覺，並能結合Gmail、Docs、Drive等自家服務一起使用，此外還取消Bard的等候名單，擴及180多個國家，很快便能支援40種語言。

另外，Google發表旗下最新的語言模型PaLM 2，能與ChatGPT開發商OpenAI的GPT-4模型相競爭；目前有25款新產品和功能都由PaLM 2提供支援。PaLM 2 在多語言文本上接受了更多訓練，涵蓋超過100種語言，這顯著提高了它在多種語言中理解、生成和翻譯有細微差異文本的能力。

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