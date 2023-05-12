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裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

財經簡訊

財經新聞組／整理

微軟12日出庭辯護收購暴雪案

微軟12日將出庭為690億元收購「使命召喚」製造商動視暴雪一案辯護，遊戲玩家向舊金山聯邦法院提起私人反壟斷訴訟，聲稱該交易將損害行業競爭，應該停止。在聽證會上，美國地區法官科利(Jacqueline Corley)將評估是否接受請求發布初步禁令，禁止這項收購案。

PacWest本月首周存款又外流

地區性銀行PacWest表示5月第一周外流9.5%，股票再度大跌，收盤下跌22%；本月已下跌40%，全年下跌超過70%。該行在證券備案文件中表示，大部分資金外流是在媒體報導聲稱該銀行正在探索戰略選擇之後發生的。該行現在擁有150億元的可用流動資金，而未投保存款為52億元。

義國調查蘋果App Store壟斷

義大利官員表示，該國反壟斷機構正在調查有關蘋果公司濫用其應用程式市場的主導地位、阻礙競爭的指控。聲稱蘋果公司針對第三方開發者的隱私政策比其自有應用程式更為嚴格，使用不鼓勵追蹤個資的用語。此外，外部開發者還面臨有關廣告有效性的數據質量限制，影響收入。

Polestar降生產目標 裁員10%

瑞典電動車(EV)製造商Polestar宣布下修2023年的生產目標，並將裁員10%。這家汽車製造商表示，由於其Polestar 3的投產推遲以及產業環境充滿挑戰，現在預計今年的銷量將在6-7萬輛之間，而之前預測為8萬輛。該公司第1季營業虧損1.994億元，較一年前的虧損2.579億元收窄。

馬斯克說推特將任命新CEO

馬斯克表示，推特將任命一位新CEO，他將轉任產品和技術職務。馬斯克推文表示，新任CEO將在大約6周後上任，她是一名未具名的女性。他補充說，他本人將轉任「擔任執行總裁兼技術長，負責監督產品、軟體和系統操作員」。投資人對此舉感到高興。

戴蒙：美債若違約 市場陷恐慌

摩根大通CEO戴蒙 (Jamie Dimon)表示，隨著美國接近其主權債務可能違約的可能性，市場將陷入恐慌之中。戴蒙在電視採訪中告訴《彭博》，實際違約對國家來說可能是「災難性的」。然而，他表示，他預計最壞的情況將可避免，因為國會將被迫對日益成長的擔憂做出回應。

CEO 馬斯克 蘋果

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