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通膨壓力緩解 Fed升息奏效

財經新聞組／綜合報導

批發物價4月下降，這是Fed穩步升息一年多後，通膨壓力可能正在緩解的最新跡象。

勞工部統計指出，4月生產者物價指數(PPI)在前月下跌0.4%後上漲0.2%。與去年同期相比，PPI僅上漲2.3%，連續第10個月放緩，也是2021年1月以來的最低水平。

PPI反映製造商、農民和批發商收取的價格。它也是消費者通膨的領先指標，預先反映CPI會以多快的速度上升。

不包括波動較大的食品和能源價格，核心PPI較3月上漲0.2%，較上年同期上漲3.2%。Fed特別關注核心物價，因為它往往更能衡量經濟的潛在通膨壓力。

10日發布的消費者物價指數(CPI)顯示，核心CPI較上月上漲0.4%，連續5個月上揚。總體CPI較去年同期成長4.9%，自2022年6月達到9.1%的最高點以來已大幅下降，但仍遠高於Fed的目標水平。

Fed在14個月內調升基準利率10次，希望在抑制物價的同時放慢美國經濟成長，但又不會導致經濟衰退。但許多經濟學家對此持懷疑態度，並預計美國將在今年稍後陷入衰退。

更高的借貸成本對經濟的一些關鍵部門造成打擊，尤其是房市。受房貸利率上升影響，3月成屋銷售較上年同期大幅下降22%。過去一年，住房投資大幅下滑。

即使如此，作為經濟基礎的就業市場仍然保持健康，不過已經失去一些動力。失業率3.4%，為54年來的最低點。

Fed上周表示現在可能會暫停升息，以讓政策制訂者可以退後一步評估升息對經濟成長和通膨的影響。主席鮑爾還表示，Fed將監測其他威脅，包括最近銀行業的動盪，以確定是否暫停升息。

鮑爾強調，他相信過去6周內三家銀行的倒閉可能會導致其他銀行收緊貸款以避免類似的命運。但他補充說，貸款削減可能有助於減緩經濟、降低通膨並減少Fed進一步升息的必要性。

升息 貸款 鮑爾

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