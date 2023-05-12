通膨壓力緩解 Fed升息奏效

批發物價4月下降，這是Fed穩步升息 一年多後，通膨壓力可能正在緩解的最新跡象。

勞工部統計指出，4月生產者物價指數(PPI)在前月下跌0.4%後上漲0.2%。與去年同期相比，PPI僅上漲2.3%，連續第10個月放緩，也是2021年1月以來的最低水平。

PPI反映製造商、農民和批發商收取的價格。它也是消費者通膨的領先指標，預先反映CPI會以多快的速度上升。

不包括波動較大的食品和能源價格，核心PPI較3月上漲0.2%，較上年同期上漲3.2%。Fed特別關注核心物價，因為它往往更能衡量經濟的潛在通膨壓力。

10日發布的消費者物價指數(CPI)顯示，核心CPI較上月上漲0.4%，連續5個月上揚。總體CPI較去年同期成長4.9%，自2022年6月達到9.1%的最高點以來已大幅下降，但仍遠高於Fed的目標水平。

Fed在14個月內調升基準利率10次，希望在抑制物價的同時放慢美國經濟成長，但又不會導致經濟衰退。但許多經濟學家對此持懷疑態度，並預計美國將在今年稍後陷入衰退。

更高的借貸成本對經濟的一些關鍵部門造成打擊，尤其是房市。受房貸利率上升影響，3月成屋銷售較上年同期大幅下降22%。過去一年，住房投資大幅下滑。

即使如此，作為經濟基礎的就業市場仍然保持健康，不過已經失去一些動力。失業率3.4%，為54年來的最低點。

Fed上周表示現在可能會暫停升息，以讓政策制訂者可以退後一步評估升息對經濟成長和通膨的影響。主席鮑爾 還表示，Fed將監測其他威脅，包括最近銀行業的動盪，以確定是否暫停升息。

鮑爾強調，他相信過去6周內三家銀行的倒閉可能會導致其他銀行收緊貸款 以避免類似的命運。但他補充說，貸款削減可能有助於減緩經濟、降低通膨並減少Fed進一步升息的必要性。