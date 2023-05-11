無懼通膨與衰退 美國這種「小確幸」產品變貴照樣熱賣

需求居高不下，讓生產化妝品、洗髮精這類產品的公司得以繼續調漲價格，同時享有更高的銷量。旗下擁有Gucci香水等數十個品牌的科蒂集團（Coty）即為一例。（路透）＿

幸福雖無價，但多花一些錢似可買到幸福感。這讓美國個人保健產品不僅銷售暢旺、無懼高通膨壓力和衰退威脅，廠商還能持續調漲售價，顧客照樣埋單。

美國勞工部 10日公布的數據顯示，美髮、潔牙和修容產品4月漲價0.8%，與去年同期相比則漲8.2%。同時，化粧品、香水、沐浴和美甲產品較一年前漲價5.1%。相形之下，4月整體消費者物價年增率為4.9%。

巴隆周刊（Barron's）報導，投入品與原物料成本上揚，是推升價格的因素之一。然而，有別於通膨導致消費者對其他非必需性產品的需求縮減，美容與個人保健產品價格雖變貴了，買氣持續不輟，延續疫後一波反彈趨勢。

「小確幸」需求強過通膨、衰退威脅

即使面對美國經濟可能衰退的威脅，消費者仍願意花錢享受「小確幸」，購買口紅、香水這類「小小奢侈品」寵寵自己，同時延後購買高單價產品--亦即所謂的「口紅效應」。

零售市場研究與分析公司Circana說，因通膨壓力而減少消費支出的美容產品買家中，十人就有七人受訪時表示，並沒有減少個人保健產品開銷，而是選擇在其他方面省錢。

需求居高不下，讓生產化妝品、洗髮精這類產品的公司得以繼續調漲價格，同時享有更高的銷量。例如，旗下擁有Gucci、威娜、凱利等數十個品牌的美國化妝品集團科蒂（Coty），去年就祭出第二輪漲價，而今年第1季同店銷售年增15%，並調高全年獲利預測。

「高端化」策略奏效 延續買氣與漲價

通膨及生產和勞工成本上漲導致美容產品漲價，但這或許只是原因之一。市場研究公司NielsenIQ指出，所謂的產品「高端化」（premiumization），是驅動美容與個人保健產業繼續調漲價格的另一因素。

換言之，企業調高產品價格時，會設法向顧客強調自家產品的「品質」與「獨特性」。這種策略確實已奏效，從這個產業的營收 總金額擴增和單位銷售量下滑，即可見一斑。

Nielsen IQ指出，更多消費者選擇購買「升級」產品，挑選更獨一無二、更有創新氣息、配方更吸引人、成分更特別、限量版、或提供額外好康的選項。購買行為「轉向高端化」，拉高了整體的產品價格點。

商業情報公司歐睿國際（Euromonitor International）最近發布報告說，購物者透過自我教育 對產品和成分有更深入的了解，更懂得在眾品牌間挑選最有價值的產品。

該報告結論是：「消費者愛美，不會停止購買美容產品，但漲價可能促使他們做取捨。」