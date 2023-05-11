紐約時報上季營收不如預期 計畫今年調漲數位新聞訂閱價格

紐約時報上季營收不如預期。(美聯社)

紐約時報 上季營收 不如預期，主因是經濟不確地性抑制數位訂戶成長，企業也縮減廣告支出，股價10日收盤重挫逾7%。

紐時10日表示，第1季不季特定項目後的每股純益降至19每分，高於華爾街 預估，但營收比去年同期成長4.3%至5億6,070萬美元，略低於分析師預期的5億6,720萬美元，廣告銷售年減8.6%至1億620萬美元，也不如市場預估。

紐時第1季純數位訂戶增加19萬人，少於去年第4季的24萬人，目前總訂戶人數超過970萬人。紐時設定的訂戶目標是在2027年前達到1,500萬人。

這家美國知名媒體預期，本季數位營收將下滑低到中個位數百分比，執行長Meredith Kopit Levien說：「廣告持續經歷近期的景氣循環挑戰。」

紐時上季訂閱營收則成長近7%。為了抵禦廣告業務疲弱的影響，紐時表示本季計劃調漲55萬名訂戶的數位新聞與遊戲訂閱價格，並將在今年底前通知另外100萬人，該公司也已用優惠價格吸引新訂戶，目標是把這些訂戶轉為訂閱所有捆包內容的高價訂戶。

紐時表示，上季每位訂戶平均營收增加，超過300萬名訂戶訂閱超過一種產品，成本成長連三季減緩。Meredith Kopit Levien說：「我們的捆包策略動能正在增強，互動數據很強，價格計畫奏效，我們也正放慢成本成長。」

此外，紐時任命策略長William Bardeen為新任財務長，取代去年12月已宣布退休的Roland Caputo，人事令7月1日生效。