Disney+訂戶流失 但虧損縮小

迪士尼 最新財報顯示，由於價格上漲抵消了Disney +流失的400萬訂戶，其串流媒體虧損縮小。

該公司上季營收 和獲利符合華爾街預期，主題公園在第2財季更實現顯著成長。然而有線電視部門卻舉步維艱。

華爾街原本預計Disney+訂戶數本季成長不到1%，達到1.6317億用戶。 然而，截至12月31日，該服務的會員數下降2%，從1.618億降至1.578億。主因印度Disney+ Hotstar的會員人數減少8%；另外美國也流失60萬用戶。

然而，該公司直接面向消費者的營收損失小於預期，本季虧損6.59億元，低於Street Account預計的虧損8.41億元。該部門營收成長12%至55.1億元，反映出近期價格上漲。

迪士尼表示，營業虧損減少是由於Disney+和ESPN+的業績有所改善，但部分被Hulu較低的營收所抵消。

Disney+的訂閱收入也有所增加，國內訂閱者每位用戶平均收入(ARPU)增加20%至7.14元。但這些增幅被Disney+ Hotstar營收下跌20%所抵消，將全球Disney+ ARPU拉低至僅4.44元，低於Street Account預測的4.52元。

迪士尼的有線電視網絡當季營收為66.3億元，同比下降7%。

總體而言，在截至4月1日的當季，迪士尼淨利為14.9億元，合每股獲利69分；去年同期為5.97億元或每股獲利26分。不計入某些項目，最近一季每股獲利為93分。

本季營收同比成長13%至218.2億元。

迪士尼的一個亮點來自其公園、體驗和產品部門，在最近一季營收成長了17%，達到77億元。

其中約55億元營收來自其主題公園。該公司表示，客人在本季花費更多時間和金錢參觀其國內和國際的公園、酒店和遊輪。特別是其郵輪業務，乘客搭乘郵輪天數有所增加。