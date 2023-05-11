雪佛龍委國增產以收回債務

知情人士透露，雪佛龍在委內瑞拉的新石油 業務將自下個月展開一個全新階段，重點是提高產量，目標是在2025年底之前收回這個OPEC成員國所欠的全部30億元債務。雪佛龍去年與委內瑞拉國營PDVSA簽署了石油換債協議，初步目標是今年底收回約7.5億元；目前它已收回約2.2億元。

福特發表大改款Ranger皮卡

福特汽車發表大改款Ranger中型皮卡，其中包括一款全新起價5萬6960 元的Raptor性能車型，以在耗費巨資開發電動車 之際有高利潤車型補充收入。CEO法利上個月告訴投資人，像Raptor這樣的特殊車型與普通車型大約有80%零件共用，但利潤率貢獻度高出 30%。

Rivian財報較同業表現優異

Rivian Automotive Inc股價上漲7%，因為其財報獲利在普遍表現不佳的電動車新創同業中脫穎而出。但分析師警告，激烈的競爭將成為其獲利之路的障礙。在重申其全年產量預測並且營收超過上季預期後，與上市前股價相較，該公司市值帳面上增加近8億元。

Honeywell新技術生產SAF

Honeywell發表新技術，利用從工業中捕獲的綠色氫和二氧化碳生產低碳航空燃料SAF，有助減少航空業的溫室氣體排放。Honeywell結合由電解槽中由再生能源和水產生的綠色氫，再與工業煙囪中吸出的二氧化碳產生低碳甲醇，然後轉化為包括SAF在內的燃料。

停止升息 上周房貸需求大增

在Fed可能結束升息後，房貸利率 雖僅略降，但足以提振當前希望通過房貸再融資以降低利率的屋主需求。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的調查，符合資格的30年期固定利率房貸的平均合約利率從前周的6.5%降至上周的6.48%；經季節性因素調整後，上周房貸再融資申請大增10%。

支出增加 Roblox虧損擴大

Roblox Corp上季財報損擴大，主受其平台擴張的支出增加影響。Roblox是世上最受歡迎的兒童遊戲網站之一，它不斷加強與NFL、FIFA以及艾爾頓強和瑪麗亞凱莉等藝人合作，不斷競相擴大其用戶群。上季淨虧損2.683億元，合每股44分；而去年同期為淨虧損1.602億元，合每股27分。