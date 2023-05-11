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衰退或者Fed 讓史指跌26%

財經新聞組／綜合報導

美股最大空頭之一、摩根史坦利策略師威爾森(Michael Wilson)表示，隨著投資人意識到經濟若非走向衰退，就是Fed準備在長時間內保持較高利率，美股將進一步下跌。

他表示，最近的股市樂觀情緒可能來自投資人預期Fed將在今年稍後降息，同時保持對經濟進一步成長的預期。然而他強調，這兩種情況發生的可能性都很低，這將給企業獲利帶來麻煩，進而拖累股市。

他說，「股市還在期待兩全其美：降息和經濟持續成長。」「但我們相信之前的『冰與火之歌』說法還是很有可能的。也就是說，即使經濟成長放緩，Fed也會繼續收緊貨幣政策。這對股市來說將是一個艱難的環境。」

威爾森之前曾警告，美股正面臨『冰與火之歌』的局面，即高通膨連帶經濟衰退的可能性將拖累企業獲利。他說，即使投資人對過去一季出人意料的強勁業績感到鼓舞，但經濟數據並不支持這種趨勢延續。

他強調，「如果人們相信我們的領先指標，也就是未來幾個月每股獲利(EPS)出現令人驚訝的下滑趨勢，那麼股市可能會沿著這條負面路徑下跌。」

他預測今年可能出現2008年以來最嚴重的獲利衰退，美股將因此下跌約26%。

去年美股走勢艱難，史坦普500指數下跌了20%，原因是Fed大幅升息以抑制通膨。專家說，利率上升大大增加了經濟衰退的可能性，而且由於借貸成本上升，企業獲利也遭到嚴重影響。

Fed上周再次升息25個基點，將聯邦基金利率目標上調至5-5.25%。

CME FedWatch工具顯示，投資人預計Fed最快在7月降息的可能性已超過30%。不過其他華爾街策略師對這種可能性不以為然，認為Fed將不會降息，而是將利率保持在高點。（財經新聞組）

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