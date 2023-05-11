CPI低於預期 那指大漲逾1%

那斯達克綜合指數 收高，因通膨報告低於預期，投資人轉向科技股。

以科技股為主的那指上漲126.89點或1.04%收1萬2306.44點。史坦普500指數上漲18.47點或0.45%收4137.64點。道瓊工業平均指數小幅下跌30.48點或0.09%收3萬3531.33點。

4月消費者物價同比上漲4.9%，低於《道瓊》調查經濟學家預期的5%漲幅。環比通膨符合預期，4月成長0.4%。

報告發布後，美國國債殖利率 暴跌，進一步支撐了一直擔心利率上升會扼殺經濟成長的股市。2年期國債殖利率下跌約11個基點至3.91%，而10年期國債利率下跌8個基點至3.44%。

由於與經濟聯繫最密切的周期性股票走低，整體市場漲幅受到抑制。Nike和開拓重工等股票收低，因為部分投資人認為通膨正在放緩，是因為衰退迫在眉睫或已經到來。

Airbnb和Twilio在公布疲軟的財測一天後分別下跌10.92%和12.64%。電動車製造商Rivian上漲1.8%，前一天該公司公布的虧損小於預期。財報季將繼續，迪士尼和Robinhood在盤後公布財報。

谷歌母公司Alphabet上漲4.1%，因為這家搜索巨頭發表了新的小工具和有關其生成人工智慧(AI)工具的詳細訊息。