我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

CPI低於預期 那指大漲逾1%

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數收高，因通膨報告低於預期，投資人轉向科技股。

以科技股為主的那指上漲126.89點或1.04%收1萬2306.44點。史坦普500指數上漲18.47點或0.45%收4137.64點。道瓊工業平均指數小幅下跌30.48點或0.09%收3萬3531.33點。

4月消費者物價同比上漲4.9%，低於《道瓊》調查經濟學家預期的5%漲幅。環比通膨符合預期，4月成長0.4%。

報告發布後，美國國債殖利率暴跌，進一步支撐了一直擔心利率上升會扼殺經濟成長的股市。2年期國債殖利率下跌約11個基點至3.91%，而10年期國債利率下跌8個基點至3.44%。

由於與經濟聯繫最密切的周期性股票走低，整體市場漲幅受到抑制。Nike和開拓重工等股票收低，因為部分投資人認為通膨正在放緩，是因為衰退迫在眉睫或已經到來。

Airbnb和Twilio在公布疲軟的財測一天後分別下跌10.92%和12.64%。電動車製造商Rivian上漲1.8%，前一天該公司公布的虧損小於預期。財報季將繼續，迪士尼和Robinhood在盤後公布財報。

谷歌母公司Alphabet上漲4.1%，因為這家搜索巨頭發表了新的小工具和有關其生成人工智慧(AI)工具的詳細訊息。

殖利率 指數 國債

上一則

房價反彈 阻通膨如預期下降

下一則

東協峰會 聚焦經濟整合

延伸閱讀

不宜過度樂觀 最慘時刻未至

不宜過度樂觀 最慘時刻未至
美股隨強勁就業反彈 下周驗證Fed不斷升息壓抑通膨效果

美股隨強勁就業反彈 下周驗證Fed不斷升息壓抑通膨效果
銀行蘋果大漲 道指飆546點

銀行蘋果大漲 道指飆546點
史坦普：台積電、鴻海等科技業者脫鉤中國 不致拖累信評

史坦普：台積電、鴻海等科技業者脫鉤中國 不致拖累信評

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30
Fed宣布升息1碼，符合市場預期。路透

聯準會如預期升息1碼 暗示接下來將暫停升息

2023-05-03 14:13
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
西太平洋銀行公司（PacWest）股價暴跌，顯示美國這波區域銀行風暴尚無平息跡象。（路透）

西太平洋銀行與矽銀有何異同？美區域銀行風暴有解嗎？

2023-05-04 11:52

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠