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房價反彈 阻通膨如預期下降

財經新聞組／綜合報導
房價回升，可能抵消Fed抑制通膨的努力。（美聯社）
房價回升，可能抵消Fed抑制通膨的努力。（美聯社）

Fed有個新麻煩：房市最近的逆轉可能會讓通膨不如預期的那樣下降。

最新數據顯示，更多購屋族進入市場，而待售庫存繼續減少。因此，影響通膨數據的關鍵房價自年初以來出人意料地逐月上漲。這種趨勢可能會促使Fed改變行動方針，即使已表示對未來升息採取更多觀望態度。

住房成本占消費者物價指數(CPI)組成的三分之一，是衡量通貨膨脹的主要指標，占核心CPI的40%。

CPI權重反映出消費模式。因此，住房價格漲幅如此巨大，以至於過去幾年住房的權重大增，因為人們現在花在住房上的錢多於去餐館和旅行。

根據達拉斯Fed分行的數據，雖然房價上揚並未直接用於統計CPI，但過去的趨勢顯示它與住房通膨密切相關。如果房市反彈，而且人們也在買房，這意味著租金也會再次上漲，因為對住房的需求增加了。

標普CoreLogic Case-Shiller全美房價指數2月環比意外攀升0.2%，結束連續7個月的下滑。聯邦住房融資局(FHFA)的統計數字甚至更高，2月月增率達到0.5%。Black Knight的數據則顯示，3月經季節性因素調整後的房價上漲0.45%，為去年5月以來的最高水平。

由於庫存持續低落，房價一直處於高位。Fed一系列升息抑制通膨，只會進一步降低房屋庫存。目前，許多潛在賣家都不願將自己的房屋掛牌出售，因為他們希望保有目前較低的房貸利率。

與此同時，潛在買家的流量正在上升。一個指標證明了這股趨勢：競標房產的報價數量增加了。根據Apollo Global Management的數據，每處已售房產收到的平均報價數量從2022年12月的2.2個上升到2月的3個以上。

雖然房價持續上漲，但這並不一定意味著CPI的住房部分會隨之上漲。根據達拉斯Fed的研究，相關性雖然很高，但並不是絕對的。

房價 指數 升息

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