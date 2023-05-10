我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辱非裔「大猩猩」 加州總檢察長調查警員種族短訊

債務違約會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步

美將觸及債務上限 網酸「每次都同套劇本」：政治操作工具

聯合新聞網／即時報導
美國債務上限危機引發市場高度關注。（歐新社）
美國債務上限危機引發市場高度關注。（歐新社）

國債務上限截止日期逼近，高盛預估美國財政部可能在7月下旬觸及債務上限。然而有投資人質疑，「美國基本上每年都會遇到債務上限的問題，每次都會提高上限，討論根本是危言聳聽」。網友直言「這已淪為政治操作工具」。

由於4月份稅收疲軟，導致高盛將美國觸及債務上限期限由原本的8月提前至7月下旬，屆時美國財政部將耗盡其現金和借貸能力，目前美國債務上限為31兆4000億美元，財政部長葉倫已呼籲國會議員需再度提高債務上限，以支持美國政府維繫正常運作。

一名網友在論壇發文詢問「債務上限根本沒什麼好擔心的吧？」他表示，「最近一堆新聞都在談美國債務上限要到了，不趕快提高經濟會出問題之類的，總之就是講得很嚴重，原本不知道債務上限是什麼，後來一查就覺得根本是危言聳聽，美國基本上每年都會遇到債務上限的問題，也每次都會提高上限，自1960年以來已經提高了78次」。

該網友表示，「相同的劇本就是，共和黨和民主黨一開始都會各持己見，不願意提高，結果吵到最後還是口嫌體正直，畢竟還是要顧選票，另外自1977年以來共有17次關門事件，只有8次是發生就直接下滑，還是4次是不降反升，也就是說就算真的拖太久導致政府關門，對股價也不一定會有太大的影響。結論就是，聽起來很可怕，但根本不用太擔心」。

其他網友則留言「要炒一下表示政府有在做事情」、「現在這已經是個政治操作工具了，如果你懂這個債務上限是什麼東西，會覺得台灣真的很可悲」、「一堆YouTuber也在炒流量，炒這次債務上限會爆，每次都在賭這次不一樣，結果每次都一樣」。

財政部 國債 高盛

上一則

今年不加薪 微軟宣告凍漲薪資 但AI資本支出持續增加

延伸閱讀

「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步

「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步
葉倫：美債限問題恐爆金融災難

葉倫：美債限問題恐爆金融災難
葉倫再喊話提高債限 不排除拜登「繞過國會」行動

葉倫再喊話提高債限 不排除拜登「繞過國會」行動
葉倫再促國會提高舉債上限 警告財政和經濟混亂

葉倫再促國會提高舉債上限 警告財政和經濟混亂

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30
Fed宣布升息1碼，符合市場預期。路透

聯準會如預期升息1碼 暗示接下來將暫停升息

2023-05-03 14:13
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
西太平洋銀行公司（PacWest）股價暴跌，顯示美國這波區域銀行風暴尚無平息跡象。（路透）

西太平洋銀行與矽銀有何異同？美區域銀行風暴有解嗎？

2023-05-04 11:52

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑