美將觸及債務上限 網酸「每次都同套劇本」：政治操作工具

美國債務上限危機引發市場高度關注。（歐新社）

美國債 務上限截止日期逼近，高盛 預估美國財政部 可能在7月下旬觸及債務上限。然而有投資人質疑，「美國基本上每年都會遇到債務上限的問題，每次都會提高上限，討論根本是危言聳聽」。網友直言「這已淪為政治操作工具」。

由於4月份稅收疲軟，導致高盛將美國觸及債務上限期限由原本的8月提前至7月下旬，屆時美國財政部將耗盡其現金和借貸能力，目前美國債務上限為31兆4000億美元，財政部長葉倫已呼籲國會議員需再度提高債務上限，以支持美國政府維繫正常運作。

一名網友在論壇發文詢問「債務上限根本沒什麼好擔心的吧？」他表示，「最近一堆新聞都在談美國債務上限要到了，不趕快提高經濟會出問題之類的，總之就是講得很嚴重，原本不知道債務上限是什麼，後來一查就覺得根本是危言聳聽，美國基本上每年都會遇到債務上限的問題，也每次都會提高上限，自1960年以來已經提高了78次」。

該網友表示，「相同的劇本就是，共和黨和民主黨一開始都會各持己見，不願意提高，結果吵到最後還是口嫌體正直，畢竟還是要顧選票，另外自1977年以來共有17次關門事件，只有8次是發生就直接下滑，還是4次是不降反升，也就是說就算真的拖太久導致政府關門，對股價也不一定會有太大的影響。結論就是，聽起來很可怕，但根本不用太擔心」。

其他網友則留言「要炒一下表示政府有在做事情」、「現在這已經是個政治操作工具了，如果你懂這個債務上限是什麼東西，會覺得台灣真的很可悲」、「一堆YouTuber也在炒流量，炒這次債務上限會爆，每次都在賭這次不一樣，結果每次都一樣」。