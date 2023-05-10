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那斯達克指數 脫離14年來最長熊市

財經新聞組／綜合報導
那指脫離長達143個交易日的熊市。（路透）
那指脫離長達143個交易日的熊市。（路透）

那斯達克指數8日收盤小漲，達到普遍定義的退出熊市標準。

當日以科技股為主的那指上漲0.2%，自2022年低點上漲20%，進入牛市。那指熊市經歷143個交易日，是自2008年12月以來最長的熊市。

但那指上次形式上退出熊市是在2022年8月10日，當時的行情被證明是短暫的；那指僅在幾個交易日後的8月15日觸頂，然後在10月11日又跌回熊市，較高點下跌20%。

根據道瓊市場數據公司(Dow Jones Market Data)和許多其他市場觀察人士慣用的標準，從近期低點上漲20%代表牛市開始，而下跌20%則代表熊市開始；因此這也解釋市場總是處於牛市或熊市之中。此外，市場不會在每次跨過20%門檻時就脫離牛市或熊市，而是需要另外10%或20%的反向移動才能顯示牛熊正式切換。

並非所有人都同意這個標準。某些分析師認為，在前一波高點被打破之前，新的牛市不會開始，而其他人則使用更複雜的標準。

Baird Private Wealth Management投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，在網路泡沫破裂後的熊市中，那指出現三次漲幅在40%以上的反彈，但沒有一次代表持續牛市的開始，「這些熊市反彈可能令人沮喪，但它們非常普遍。」

這就是試圖用20%作為牛市到來標準的風險。在某種程度上，牛市的開始往往只有在回頭計算時才會非常清楚，與確定衰退是否開始沒有什麼不同。

梅菲爾德說，除了對使用20%門檻來界定牛市讓人不安，那指上漲的其他特徵，如漲跌家數比、上漲時間長短和上漲幅度，對那些尋求即時確認的人來說也是一個挑戰。此外，股市的上漲時間若還不夠長，不足以讓人們對牛市產生信心。他指出，過去的熊市反彈在回落之前會持續長達60至80天，甚至100天。

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