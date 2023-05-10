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戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

財經簡訊

財經新聞組／整理

IBMAI平台WatsonX

IBM推出WatsonX以搭上AI的最新熱潮。IBM 將其標榜為公司「訓練、調整和部署」機器學習模型的開發工作室。根據介紹，該平台包括一個AI生成代碼的功能、一個AI治理工具包和一個包含數千個大型AI模型的資料庫；這些模型能在語言、地理空間數據、IT 事件和代碼方面進行訓練。

4月NFIB小企業信心續跌

全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，其4月小企業樂觀指數較上月下降1.1點至89.0；為連續第16個月低於49年平均水平98。預計未來6個月業務狀況會更好的業主比率下降2個百分點至淨負49%；另外有淨負19%的人預計經通膨調整後的銷售額會增加，比3月下降4個百分點。

削減開支 Novavax裁員25%

生技公司Novavax (NVAX-US)表示，隨著推動削減開支計畫，並應對其新冠疫苗需求不振，它將在全球裁員25%。該公司稍早時曾表示今年收入存在重大不確定性，預計將在14至16億元之間，取決於能否及時推出更新版新冠疫苗。第1季淨虧損2.939億元，去年同期為獲利2.034億元。

福特測試廂型車氫燃料版本

福特汽車表示，將測試其電動E-Transit車型中一小部分原型氫燃料電池版本，看看它們是否是適合長途運輸重型貨物，以迎合客戶的零排放選擇。福特將在這個為期3年的項目中領導一個集團，其中包括專注於氫和基礎設施的BP，以及英國線上超市和科技集團Ocado。

阿波羅全球上季獲利下降8%

阿波羅全球管理公司第1季調整後淨利同比下降8%，低於預期，原因是管理費用和投資收入的成長無法抵消資產銷售下降的影響。其調整後淨利從一年前的9.17億元降至8.45億元。根據Refinitiv數據，調整後每股淨利1.42元，低於分析師平均預測的1.47元。

需求穩定 Coty調升全年財測

受售價調漲以及對其高階端但價格適中的化妝品和香水穩定需求的推動，Coty Inc二度調升全年獲利財測；上季財報超過預期。2023年調整後每股獲利預期從35至36分調升至38至39分。上季營收成長9%至12.9億元，高於預估的12.2億元；調整後每股獲利19分，大幅超越預期的3分。

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