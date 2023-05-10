不宜過度樂觀 最慘時刻未至

摩根大通 策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)再次發出警告，指稱經濟衰退風險仍在逼近，美股 「最黑暗的時刻」可能尚未結束。

他在最新報告中表示，升息 對經濟的全面影響正在顯現，加上支撐經濟成長的一些因素如強勁的企業獲利正在減弱，美股將在年內走弱。

他上月曾估計，經濟衰退和銀行危機引發的信貸緊縮，可能會讓史坦普500指數下跌15%。

Fed上周升息25基點，讓部分交易員認為這可能是本輪緊縮周期的「最後一次升息」。市場定價顯示，投資人預計Fed將在今年年底前開始降息。

對此，柯蘭諾維奇在最新報告中寫道：「美股和整體風險市場拒絕承認的是，如果今年真的降息，只可能是因為經濟開始衰退，或者是因為金融市場出現重大危機。」

事實上，在2022年美股拋售浪潮中，柯蘭諾維奇一直是華爾街最樂觀的分析師之一；但之後逐漸轉變得悲觀起來。由於2023年經濟前景惡化，他分別在去年12月中旬、今年1月和3月削減了摩根大通模型投資組合中的股票部位。

摩根大通表示，與前幾個經濟周期結束時相比，市場防禦性資產的比例處於歷史低點，這代表了經濟衰退的風險遠未反映在定價中。

柯蘭諾維奇表示，預計美國銀行業危機還將放大Fed緊縮政策的整體影響。他說：「在Fed停止升息、甚至在衰退開始之前，美股從未出現過持續的反彈。」

另外，由於市場對企業獲利的預期早在第1季開始之前就大幅下調，大大降低了美股財報季超標的預期，因此意外樂觀的第1季財報並沒有改變摩根大通對經濟成長放緩的看法。

柯蘭諾維鵝表示，「我們認為，除了這些難以解讀的意外與自下而上的分析師預測之外，營收和獲利增長仍處於下行軌道。」