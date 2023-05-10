油企滿手現金 就是不投資增產

2022年國際油價 暴漲，讓石油 公司成了大贏家；原油巨頭累積大量現金，只想派息和回購，就是不會拿去投資 新鑽油井。

六家國際大型石油公司：義大利的埃尼石油(Eni)、法國的道達爾(Total)、英國的殼牌(Shell PLC)和英國石油(BP)，以及美國的雪佛龍和埃克森美孚，今年第1季資產負債表上總計有近1600億元的現金和現金等價物。

在去年美股重挫之際，能源股一枝獨秀。但暴漲行情難以在經濟衰退時維繫下去，雖然年初高盛等多頭紛紛看好原油需求，認定油價能站上100元。但原油巨頭們知道，降低成本增加利潤才是長久之道，無論如何都拒絕增產。過去追逐成長、把利潤拿來投資鑽井的企業現在也學乖了，紛紛靠提高股利和回購股票來安撫華爾街。

根據FactSet數據，今年第1季原油巨頭雪佛龍和埃克森美孚花費148億美元用於支付股利和股票回購，而資本投資僅有84億元。雪佛龍財務長布列伯(Pierre Breber)在財報電話會議上告訴分析師：「我們知道好日子維持不了太久。」

其他規模更小的公司也採取類似的策略。根據Evaluate Energy的統計，康菲石油(ConocoPhillips)等49家較小的上市油氣公司，在2022年第4季將其現金的42%用於股東回報；資本投資只花費35%，低於2020年第1季的67%。

這代表著原油生產商的策略正在轉向。多年來，美國油企一直在追逐產量成長。在疫情爆發前夕，雪佛龍和埃克森美孚曾經連續28季資本支出占現金比例大於股東回報。但如今，不確定的經濟前景抑制了石油的需求，增產只會讓投資人更不開心，不如乾脆把錢都拿來分紅和回購，抵消因油價走低導致的股價下跌。

這與拜登總統的期盼截然相反。美國政府希望原油生產商能提高產量，以降低油價。