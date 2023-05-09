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比爾蓋茲談核能未來：如果我們做對了 將幫助解決氣候目標

編譯周辰陽／即時報導
億萬富豪兼微軟公司聯合創辦人比爾．蓋茲。資料照片。（路透）
億萬富豪兼微軟公司聯合創辦人比爾．蓋茲。資料照片。（路透）

億萬富豪兼微軟公司聯合創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）接受ABC新聞記者獨家訪問時表示，「如果我們做對了，核能將幫助我們解答我們的氣候目標。換句話說，在沒有讓電力系統更加昂貴或不那麼可靠的情況下，擺脫溫室氣體排放」。

蓋茲於2008年成立的「TerraPower」正在美國懷俄明州凱默勒（Kemmerer, WY）建設一座新的核電廠，也將是同型核電廠的第一座，該公司希望徹底改變美國的核能工業，協助對抗氣候變遷與支援美國能源獨立。

蓋茲在凱默勒會見了ABC新聞首席產業、經濟與技術特派記者賈維斯（Rebecca Jarvis），談到了這個計畫時指出，「核能有一些不可思議的好處，不受天氣影響。你可以蓋座電廠，但一個非常小電廠產出的能源量極大」。

儘管核能眾所周知具有很大的潛力，但與之相關的安全風險一向讓部分投資人感到擔心，但蓋茲說他相信「TerraPower」可以建立一個對未來安全又實用的創新核反應器。

根據報導，美國的大多數核反應器用水來冷卻系統，但水在吸收熱量並非最佳，同時存在與過熱相關的壓力風險，可能最終導致熔毀。這一款定於2030年啟用的新反應器將使用液態鈉（liquid sodium）取代水進行冷卻。鈉的沸點比水高出8倍，且液態鈉跟水不同，並不需要一再被抽送回到系統。

蓋茲表示，「我們已經解決了所有存在安全挑戰的領域，浪費大大減少了。一件大好事在於美國的監管機構是全世界最好的，他們做了很好的工作。因此，從現在到2030年的過程中，有一部分就是跟該安全委員會進行極其詳盡的審查，以了解這款設計如何比以前的任何設計更加安全」。

Bill Gates 懷俄明州 氣候變遷

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