比爾蓋茲談核能未來：如果我們做對了 將幫助解決氣候目標

億萬富豪兼微軟公司聯合創辦人比爾.蓋茲(Bill Gates )接受ABC新聞記者獨家訪問時表示,「如果我們做對了,核能將幫助我們解答我們的氣候目標。換句話說,在沒有讓電力系統更加昂貴或不那麼可靠的情況下,擺脫溫室氣體排放」。

蓋茲於2008年成立的「TerraPower」正在美國懷俄明州 凱默勒(Kemmerer, WY)建設一座新的核電廠,也將是同型核電廠的第一座,該公司希望徹底改變美國的核能工業,協助對抗氣候變遷 與支援美國能源獨立。

蓋茲在凱默勒會見了ABC新聞首席產業、經濟與技術特派記者賈維斯(Rebecca Jarvis),談到了這個計畫時指出,「核能有一些不可思議的好處,不受天氣影響。你可以蓋座電廠,但一個非常小電廠產出的能源量極大」。

儘管核能眾所周知具有很大的潛力,但與之相關的安全風險一向讓部分投資人感到擔心,但蓋茲說他相信「TerraPower」可以建立一個對未來安全又實用的創新核反應器。

根據報導,美國的大多數核反應器用水來冷卻系統,但水在吸收熱量並非最佳,同時存在與過熱相關的壓力風險,可能最終導致熔毀。這一款定於2030年啟用的新反應器將使用液態鈉(liquid sodium)取代水進行冷卻。鈉的沸點比水高出8倍,且液態鈉跟水不同,並不需要一再被抽送回到系統。

蓋茲表示,「我們已經解決了所有存在安全挑戰的領域,浪費大大減少了。一件大好事在於美國的監管機構是全世界最好的,他們做了很好的工作。因此,從現在到2030年的過程中,有一部分就是跟該安全委員會進行極其詳盡的審查,以了解這款設計如何比以前的任何設計更加安全」。

