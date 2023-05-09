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NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

新冠之外 BioNTech擴大研發

德國BioNTech表示，由於擴大在癌症和其他疾病方面的研發工作，對疫苗的需求下降，其第1季淨收入大幅下降。截至3月底，其現金和應收帳款餘額已達到186億歐元，（約合205.5億美元）；由於新冠疫苗需求暴跌，當季淨利從一年前的37億歐元下降至5.02億歐元。

KKR獲利降26% 仍超過預期

KKR & Co Inc第1季稅後獲利同比下降26%，因其私募股權投資組合的資產銷售大幅下降以及交易費用下降。代表可用於向股東支付股利現金的稅後可分配獲利從一年前9.74億元降至7.193億元。根據Refinitiv數據，相當於每股81分的稅後可分配收益，超過分析師平均預期的每股74分。

牛豬價跌 泰森食品下修財測

泰森食品第2季意外虧損，營收也未達預期，並因牛肉和豬肉價格下跌而下修全年營收財測。當季牛肉和豬肉平均銷售價格分別下降5.4%和10.3%。牛肉銷售額下降8.3%至46.2億元，而雞肉業務成長8.4%至44.3億元。預計2023財年銷售額在530至540億元間。

FDA批准散瞳噴霧配合使用

食品和藥物管理局(FDA)已批准Eyenovia Inc瞳孔擴張噴霧劑Mydcombi可在眼科檢查時與該公司專有藥物輸送設備Optejet一起使用。該散瞳噴霧用於白內障手術或矯正處方前進行的眼科檢查。FDA在2021年將Mydcombi重新歸類為藥物器械組合產品，但拒絕批准作為獨立藥物。

Catalent延後財報 大砍財測

外包藥品製造商Catalent Inc預計將「大幅」下修2023年營收和核心獲利預期，並將第3季業績延後一周公布。Catalent在4月初曾警告，旗下三個工廠的生產緩慢和成本高於預期，將影響其2023財年的業績。該公司8日表示，還發現其過去一年的財測存在重大問題，但正在解決中。

Lucid虧損擴大 仍有足夠現金

豪華電動車製造商Lucid Group第1季虧損擴大，但表示仍有足夠現金繼續營運到明年。第1季淨虧損7.795億元，遠高2022年第1季的虧損8130萬元，當時該公司仍在提高Air產量。然而，營收從去年同期的5770萬元同比躍升至1.494億元，上季底擁有約34億元現金和約7億元的信貸額度。

營收 FDA 疫苗

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