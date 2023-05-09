即使Fed降息 股指也難反彈

Fed上周升息 可能是這輪40年來最激進升息周期的最後一次，但華爾街卻沒有明反彈。如果像市場所暗示的那樣，升息25個基點代表美國經濟周期的頂點，那麼股市前景看起來很黯淡。

與之前7次緊縮周期對比，最後一次升息幾乎總是會推動股市和風險較高的信貸上漲；隨著固定收益增加，結束升息後的6個月美股 平均回報率為13%。唯一的例外是2000年，當時經濟衰退的壓力已經開始積聚。

這次企業的資產負債表狀況較好，但債券市場正在發出經濟衰退即將來臨的信號；事實上，整個美債殖利率曲線都呈倒掛，這是經濟下滑的可靠預兆。

而且不同之處在於，市場預計Fed下一步行動不會是長期暫停升息，而是轉向降息 ，最快可能就在7月。這種180度大轉彎代表了經濟衰退將迫使Fed出手；再加上受到重創的地區性銀行股和不熅不火的企業財報財測，前景不容樂觀。

瑞銀全球財富管理資深股票策略師洛威爾(Nadia Lovell)表示：「從歷史上看，應該在最後一次升息時買入，因為通常市場會從那時開始反彈。但現在通膨仍然很高、銀行體系內部存在擔憂和脆弱，我們認為這次的結果會完全不一樣。」

摩根史坦利預計，隨著經濟放緩，史坦普500指數到今年年底將跌至3900點。高盛預計下半年美股不會出現暫停升息後的上漲，並預測史指年底將收於4000點。美國商銀策略師敦促投資人「在最後一次升息後賣出」，並同樣預計史指年底將收於4000點。

與此同時，大幅降息的預期正在形成，市場預期到年底時Fed將降息約70個基點。許多風險資產已經消化了Fed政策轉向的影響，但沒有消化伴隨這種轉向的可能的經濟衰退。（財經新聞組）