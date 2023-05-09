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等待通膨數據 史指收盤持平

財經新聞組／綜合報導

投資人期待關鍵通膨數據發布，包括4月消費者物價指數(CPI)報告，史坦普500指數持平作收。

史指小漲1.87點或0.05%收4138.12點。那斯達克綜合指數上漲21.5點或0.18%收1萬2256.92點。道瓊工業平均指數下跌55.69點或0.17%收3萬3618.69點。

市場正在等待將為Fed未來路徑提供資訊的關鍵數據：4月CPI報告將於10日公布，隨後是11日的生產者物價指數(PPI)。

部分銀行股本周開始走高。PacWest上漲3.65%。上周該銀行宣布將把股利從上季的每股25分削減至每股1分。Western Alliance上漲0.61%。大型銀行富國銀行和摩根大通也上漲。SPDR S&P地區銀行ETF(KRE)下跌2.01%。

此外，迪士尼上漲2.44%。該公司定10日公布上季業績。

與此同時，波克夏控股的A類股票上漲1.21%。該公司第1季營收成長12%，而現金儲備超過1300億元。在該公司年會上，巴菲特親自討論的話題包括最近震撼華爾街的銀行業危機。

然而，Strategas技術策略師維容(Chris Verrone)在給客戶的最新報告中表示，現在判斷銀行股觸底可能還為時過早，「我們要注意，成交量放大很少是『低點』。我們傾向於將其視為銀行業的熊市反彈，並注意整體金融業的走勢。」

指數 波克夏 營收

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