地區銀行被看空 小摩逆勢調升評級

市場對地區性銀行股的負面情緒已經達到頂點。摩根大通 是少數看好這些地區性銀行股的大型投行之一，並調升三家近來遭受重創的地區性銀行評級。

摩根大通分析師 亞列克索普洛斯(Steven Alexopoulos)表示，上次看到這麼多空頭部位是在全球金融危機接近尾聲時。

他表示，目前「針對地區性銀行的負面情緒只需要稍微緩和一點，就有可能大幅調高對其評級」。他將Western Alliance Bancorporation、Zions Bancorporation和Comerica Incorporated的股票 評級調升至相當於「買進」的「加碼」評級。

這三家銀行的股價在5日分別大漲49.23%、19.22%和16.76%。雖然白宮無意限制賣空銀行股，但空頭回補可能是推動這波漲勢的原因之一。

亞列克索普洛斯指出：「許多投資人可能會看到這些銀行的曝險過大。然而，在這些銀行的估值水平上，其質量相對很高；它們在當前水平上具有巨大的上行潛力。」

數據顯示，Western Alliance、Zions Bancorporation今年以來跌幅均超過50%，Comerica則接近45%。在分析師看來，如此深的下跌使得這三家銀行的股票被「嚴重錯誤定價」。

這位小摩分析師表示，地區性銀行面臨的壓力似乎僅限於少數幾家銀行，像是矽谷銀行、Signature Bank和第一共和銀行，在財報季過後似乎就可以得到喘息。不過，他表示，雖然被升評的三家銀行上季業績不錯，但它們面臨的巨大拋售壓力實際上仍在加劇。

他表示：「我們關注銀行業已有20多年。以前從未見過這樣的情況，也就是一家看起來非常健康的銀行隨時可能會被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管。」「第一共和銀行被接管是一個轉折點，它讓空頭得以繼續尋找『下一個目標』，同時也讓多頭基金避而遠之。」