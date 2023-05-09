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美港口貨櫃量西落東升

編譯任中原／綜合報導
美國進口貨櫃量呈現「西落東升」，洛杉磯與長堤港恐難保住美國頭號水道的地位。圖為洛杉磯碼頭卸貨的貨櫃。（Getty Images）
美國進口貨櫃量呈現「西落東升」，洛杉磯與長堤港恐難保住美國頭號水道的地位。圖為洛杉磯碼頭卸貨的貨櫃。（Getty Images）

美國進口貨櫃量呈現「西落東升」，觀察家擔憂，長期下來加州洛杉磯長堤港將難以保住美國頭號水道的地位，年產值高達2.8兆美元的貨運業將備受威脅。

彭博資訊報導，2020年疫情爆發，使洛杉磯（LA）與長堤（LB）港瀕臨失控，東岸的紐約、紐澤西、休士頓等港口的市占率乘機竄升。現在又因為西岸港口勞資爭議拖長，美中關係緊張引發「近岸外包」趨勢，以及美國人口成長重鎮從美西移向美南「陽光帶」，使西岸港口備受壓力。

西岸碼頭勞工與雇主間的勞資談判已進行一年。零售業協會供應鏈主管丹科特表示，勞資僵局已使多家進口商經將貨運路線完全或部分避開西岸港口。

人口因素也對加州不利。2020年來加州人口已減少約50萬，但德州及佛州人口卻快速增加，使南部墨西哥灣沿岸港口成為贏家。最新數據顯示，今年第1季西岸貨櫃進口量比2019年同期減少10%，但墨灣進口量卻激增43%，且電子、家具及機械等產品多來自亞洲。

東岸各大港口為能容納更大的貨櫃輪，數年來已投入鉅資擴大港口能量，濬深水道、增設倉庫、擴大鐵路網，甚至提高橋樑高度，使進口貨物能更有效率地運往整個南部及中西部。

南加州各港口仍有強大優勢，但原屬於加州沿岸各港的貨櫃，現在約有三分之一成為其他港口搶奪的標的，經濟學者擔憂LA-LB愈有可能淪為區域性貨運中心，在較長期間就算貨量僅小幅減少，都可能導致連鎖性的就業流失。

加州 長堤 洛杉磯

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