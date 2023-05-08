小摩首席策略師示警：美股最糟的日子還沒結束

摩根大通排名最高的策略師Marko Kolanovic認為，股市低估了經濟衰退風險。（路透）

摩根大通 首席股票策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）8日在給客戶的研究報告中表示，美國股市投資 人抱持「最糟糕壓力已過」的預期可能會被證明是錯誤的，原因是經濟衰退的風險依然逼近。

克蘭諾維奇8日重申，從現在起到年底股票準備轉弱，因為升息的全面影響將對經濟發揮作用，而像是過度儲蓄、強勁的企業獲利等一些支撐經濟成長的因素會消退。

聯準會 上周將基準利率再調高1碼至2007年來最高，許多交易人士把這視為是當前貨幣緊縮周期的最後一次升息。市場的定價顯示投資人預期聯準會在年底前將展開降息。

克蘭諾維奇在給客戶的報告中表示：「市場拒絕承認的股票和更廣泛的風險是，如果今年發生降息，若非是經濟衰退展開了，就是金融市場出現重大危機。」

在2022年股市拋售潮期間，克蘭諾維奇曾是華爾街最樂觀的分析師之一，但後來逆轉看法，在去年12月中、今年1月與3月將摩根大通模型投資組合中的股票配置降低，理由是今年經濟展望惡化。

摩根大通表示，與前一個經濟周期結束時相比，市場流入防禦類股的輪動處於歷史低點，這代表著衰退的風險遠未被納入定價因素中。克蘭諾維奇說，美國銀行業的風險預期也會放大聯準會緊縮政策的累積影響。

他說：「我們以往從未在聯準會停止升息前維持上漲，也沒有在經濟衰退展開前維持上漲。」

投資人面臨的其他不利因素包括債券市場、股市與聯準會之間的差距縮小，以及美國舉債上限期限逼近。

同時，有利的財報優於預期並未改變摩根大通對於經濟成長減緩的看法，原因是在這個財報季展開之前，就已大幅調降預估值，大幅度降低了標準。

克蘭諾維奇說：「在這些難以解釋的意外優於預期以及觸底的分析師預期之外，我們的預期是，整體景象依然是營收和獲利成長依然維持下滑趨勢。」