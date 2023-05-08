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投資訣竅…切勿感情用事

編譯洪啟原／綜合報導

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特6日在波克夏股東年會上，用一句話總結他的價值投資策略：「別人犯蠢時，你的機會就來了」。他也分享常用的投資訣竅，建議在投資或公司決策方面切勿感情用事。

價值投資通常指在他人折價賣出股票或企業時，買進這些遭低估的股票或企業，並且長期持有，巴菲特這種策略的範例之一，就是在2008年金融海嘯期間，巴菲特買進美銀（BofA）股票，該銀行現在仍是他最大的投資部位之一。他當時也買進高盛股票，但之後陸續賣出持股。

巴菲特承認，儘管世界不停變化，但價值投資的機會俯拾即是，「在我們經營波克夏的這58年裡，我認為做蠢事的人大幅增加，而且是做非常蠢的事。某種程度上，他們犯蠢是因為較容易從其他人取得資金，比我們剛開始經營波克夏時還容易」。

巴菲特也分享他常用的投資訣竅，關鍵在於：切勿感情用事（emotional），至少在經商方面是如此。他說：「在我的印象中，波克夏不曾做出帶有個人情感因素的決定。你這一生不會想做一個不帶情感的人，但在投資或做企業決策時勢必得這麼做。」

波克夏副董事長孟格也認同巴菲特，認為要在決策過程排除個人情感因素。但他也說，價值型投資人在未來可能面臨更多挑戰，「我認為價值投資人未來的日子將更艱難，因為他們許多人正在爭食日益減少的機會。我對價值投資人的建議是，要逐漸習慣少賺一些」。

投資 波克夏 巴菲特

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